Heidi Klum sorprende con el primer adelanto de su disfraz de Halloween 2025

La Reina de Halloween está de vuelta y, como es tradición, ya comenzó a generar expectativa entre sus seguidores. Heidi Klum, conocida por sus espectaculares y elaborados disfraces, compartió el primer adelanto de su atuendo para la fiesta de Halloween de 2025, prometiendo un resultado “terriblemente fabuloso”.

La modelo, de 52 años, publicó en su cuenta de Instagram una inquietante imagen que muestra una máscara 3D en proceso, con un labio superior pronunciado y un aspecto suave pero espeluznante. La publicación, que desactivó los comentarios, dejó a sus fans especulando sobre qué personaje podría interpretar este año en su ya famosa fiesta repleta de estrellas.

En la descripción, Klum etiquetó al reconocido maquillador protésico Mike Marino, con quien ya colaboró en 2024 para su transformación en ET junto a su esposo, Tom Kaulitz. “Esto es solo el comienzo 👀👻💀🎃 @prorenfx #HeidiHalloween”, escribió la modelo, dando a entender que lo mejor está por venir.

El proceso de Klum inicia mucho tiempo antes

Mike Marino no es un recién llegado en el mundo de las transformaciones prostéticas. Su currículum incluye trabajos destacados en Hollywood, como el diseño de las cicatrices de Colin Farrell para su papel de The Penguin, o la modificación del rostro de Sebastian Stan para la película A Different Man.

Pero la preparación para el Halloween de Klum no es algo que comience en octubre. La modelo ya había dado pistas del proceso en septiembre, cuando compartió un video en el que le realizaban un molde de sus dientes, acompañado del mensaje: “Halloween está a la vuelta de la esquina 🥳👻🎃❤️“.

Klum se toma muy en serio la planificación de sus disfraces. En declaraciones a People, explicó: “Hay que hacer moldes, hay que hacer prótesis, hay que hacer ajustes. Lleva mucho tiempo. Requiere mucha planificación”.

Además, reconoce la presión que siente por satisfacer a sus seguidores: “Sé que tengo muchísimos fans, y esos fans de Halloween en particular son gente a la que le encanta disfrazarse y crear cosas increíbles. No quiero decepcionar a nadie, así que siempre lo doy todo”.

A lo largo de los años, Klum ha sorprendido con disfraces memorables, como un pavo real azul (2023), una lombriz de tierra (2022), un extraterrestre devorador de carne, la princesa Fiona, o incluso un cuerpo humano anatómicamente detallado.

