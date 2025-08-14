Heidi Klum sube la temperatura a sus 52 años con sexy bikini

Heidi Klum, la icónica supermodelo alemana, ha vuelto a deslumbrar a sus seguidores con una publicación en su cuenta de redes sociales que ha causado sensación, ya que durante su reciente escapada a las paradisíacas playas de St. Barts, la estrella de 52 años mostró su espectacular figura con un bronceado perfecto, mientras disfrutaba del sol y las aguas cristalinas del Caribe.

La modelo y su esposo, Tom Kaulitz, celebraron su sexto aniversario de bodas en este destino de lujo, lo que hizo aún más especial este viaje romántico.

En la fotografía que compartió, Heidi lució un bikini marrón de cintura baja que resaltó su silueta de infarto. Para dar un toque más atrevido, la famosa modelo optó por posar al estilo topless, cubriéndose el pecho únicamente con algunos collares de piedras y conchas de mar, lo que acentuó su belleza natural.

Además, añadió un par de anillos minimalistas que complementaron su look relajado y sofisticado. Su rostro, casi al natural, solo llevaba un toque ligero de labial nude y un blush bronceado, mientras su cabello se mostraba ligeramente despeinado por la humedad del mar, añadiendo un toque fresco y desenfadado.

Aniversario de bodas de Heidi Klum

El viaje a St. Barts se dio justo después de la celebración de su sexto aniversario de bodas con Tom Kaulitz, el músico de Tokio Hotel, con quien se casó en 2019. A pesar de la diferencia de edad entre ambos, 16 años, ya que él tiene 35 y ella 52, la pareja continúa disfrutando de su relación y demostrando su amor en cada oportunidad.

En una entrevista con Cosmopolitan, Heidi compartió cómo lidia con las críticas sobre la diferencia de edad en su matrimonio, mencionando que muchas veces estos comentarios provienen de “rencor” de la gente, ya que ella tiene una vida exitosa y parece tener “demasiada suerte”.

“He tenido un gran trabajo, puedo viajar por el mundo y comprar cosas caras, y ahora también tengo un hombre tan grandioso“, confesó la supermodelo.

En otra charla con Glamour UK, Klum se mostró consciente del paso del tiempo: “Tengo 50 años y ya no 20.

No soy una chica joven que aún no ha vivido nada”, expresó, aceptando con madurez la diferencia de edad entre ella y Tom.

“El tiempo no se detendrá para mí y Tom nunca me alcanzará. Siempre seré 16 años mayor, y lo sé”, agregó, dejando claro que la diferencia de edad no es un impedimento para su felicidad.

El amor y la complicidad de Heidi y Tom Kaulitz continúan siendo una fuente de inspiración para muchos, mientras disfrutan de su relación, alejada de las críticas y rodeada de momentos de lujo y diversión, como este reciente viaje a St. Barts.

