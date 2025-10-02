San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este jueves 2 de octubre

Si vives en San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este jueves 2 de octubre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio tendremos pocas nubes. Se espera una temperatura máxima de 95 grados Fahrenheit (35ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 70 grados Fahrenheit (21ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del sudeste, que alcanzará los 5.59 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1015.1 hPa, una medición que irá constante. El Sol saldrá a las 07:28 h y el atardecer será a las 19:19 h, lo que significa un total de 12 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 1%. La temporada de lluvias en San Antonio inicia de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más precipitaciones.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevén cielos despejados. Las temperaturas tendrán una variación entre los 68 y los 95 grados Fahrenheit (20 y 35 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad popular por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Álamo posee un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

Durante los meses de verano, la temperatura puede ascender hasta los 100° F, por lo que es importante protegerse de la deshidratación y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y agradables, con una media de unos 50° F.

