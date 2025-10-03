¡Apúntate! Planned Parenthood realizará exámenes de mama y de cuello uterino gratuitos en toda Florida

Las sedes de Planned Parenthood en Florida ofrecerán exámenes de mama y exámenes de cuello uterino gratuitos el lunes 6 de octubre, con motivo del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama. La campaña se llevará a cabo en 13 ubicaciones en todo el estado, incluidas Tampa, Lakeland y Sarasota, con el objetivo de facilitar el acceso a la atención médica preventiva.

El evento, que durará un día, está diseñado para alentar a cualquier persona que haya pospuesto sus exámenes de salud por cualquier motivo (ya sea por costos, falta de seguro u otros) a qué venga a hacerse un control gratuito.

“Especialmente en Florida, donde hemos tenido tantas restricciones y barreras para acceder a la atención médica, y ahora vemos que eso está empeorando, y que la gente no puede encontrar a alguien, por ejemplo, que acepte Medicaid o lo haga por un buen precio de pago personal”, dijo Robin Schickler, directora médica de Planned Parenthood, declaración que recogió el medio local WUSF Noticias.

“Creo que este año va a ser incluso más útil que en el pasado, porque muchas personas ahora enfrentan esas barreras, que tal vez antes ni siquiera tenían, y esto les dará la oportunidad de obtener las pruebas de detección que realmente necesitan”, dijo.

Recomendaciones de salud para mujeres

Planned Parenthood subraya la importancia de hacerse exámenes regulares de mama y pruebas de Papanicolaou. Se recomienda que las mujeres de 25 a 39 años realicen un examen de mama cada 1 a 3 años, mientras que las de 40 a 65 años deberían hacerlo anualmente.

Las pruebas de Papanicolaou son recomendadas cada tres años para mujeres jóvenes y mayores.

Cómo registrar la cita

El número para llamar para una cita es (800) 230-PLAN.

Algunos lugares tendrán autobuses donde se ofrecen mamografías gratuitas, incluso en Planned Parenthood en Tallahassee, Pembroke Pines, West Palm Beach y Port St. Lucie.

Incremento esperado en participación

El año pasado, más de 100 pacientes se beneficiaron de estas pruebas gratuitas. Planned Parenthood espera duplicar esa cifra este año, gracias al incremento de centros de salud que participan en la iniciativa.

Las ubicaciones de los centros de Planned Parenthood son los siguientes:

Centro de Salud de Sarasota

Centro de salud de Tampa

Centro de salud de Lakeland

Centro de Salud de Kissimmee

Centro de Salud de Nápoles

Centro de Salud Golden Glades (Miami)

Centro de salud Kendall

Centro de Salud de Pembroke Pines

Centro de Salud de Treasure Coast

Centro de Salud Florida Mango (West Palm Beach)

Centro de salud de Jacksonville

Centro de salud de Gainesville

Centro de Salud de Tallahassee

Impacto del cáncer de mama y de cuello uterino

El impacto del cáncer de mama y de cuello uterino en Estados Unidos es significativo en términos de incidencia, mortalidad y supervivencia.

Cáncer de mama:

Aproximadamente 1 de cada 8 mujeres en Estados Unidos será diagnosticada con cáncer de mama en su vida.

En 2025 se estiman 316,950 nuevos casos invasivos en mujeres y 2,00 en hombres, además de 59,080 casos no invasivos.

El cáncer de mama representa alrededor del 30% de todos los nuevos diagnósticos de cáncer en mujeres.

La tasa de supervivencia relativa a 5 años es del 99% cuando se detecta en etapa localizada.

Se calcula que en 2025 morirán unas 42,170 mujeres por esta enfermedad.

Actualmente, hay más de 4 millones de personas sobrevivientes de cáncer de mama en Estados Unidos.

Cáncer de cuello uterino:

Se estiman alrededor de 13,360 nuevos casos de cáncer de cuello uterino invasivo para 2025.

Se prevé la muerte de alrededor de 4320 mujeres por esta causa en el mismo año.

Es el cáncer más frecuente en mujeres entre 35 y 44 años, con un promedio de edad al diagnóstico de 50 años.

Más del 20% de los casos se detectan en mujeres mayores de 65 años, aunque la detección temprana y las pruebas regulares reducen mucho el riesgo.

A pesar de los avances en detección y diagnóstico, su incidencia sigue siendo importante y representa un problema de salud pública.

También te puede interesar: