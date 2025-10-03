“Aquí hay algo grande”: Cónsul de Colombia en México exige respuestas por el crimen de 2 artistas

Tras el terrible asesinato de los cantantes colombianos B-King y Regio Clown, quienes fueron hallados sin vida en el Estado de México, el cónsul de Colombia en México, Alfredo Molano, se pronunció al respecto.

Y es que, al expresar preocupación por el camino que tome la investigación, pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) se ocupe del caso.

“Yo no quisiera y me preocupa que el camino que tome esta investigación sea ‘esto era un ajuste de cuentas entre colombianos’. Porque el crimen ocurrió en México y aquí hay cárteles mexicanos”, señaló Molano al diario El Universal.

Además, indicó que por la forma en que asesinaron a estos dos jóvenes el crimen “guarda relación con cosas que vienen ocurriendo aquí”.

Sin embargo, el diplomático aseguró que no quiere responsabilizar de la investigación únicamente a las autoridades mexicanas. “Yo creo que esto merece un esfuerzo binacional de coordinación de las autoridades en materia de seguridad e inteligencia”, indicó.

Sobre la línea de investigación que se sigue, Molano considera que existe una estructura que opera a gran escala y que podría estar detrás del doble asesinato.

“Opera con un nivel de planificación importante, que quiso dar un mensaje muy directo” y que utilizó unas técnicas de violencia que también hablan por sí mismas, comentó.

“Mi interpretación es que aquí hay algo grande y que ante los crímenes que tienen estas dimensiones, se requieren respuestas investigativas a la altura del crimen”, apuntó.

Los cuerpos de los artistas B-King, de 31 años y Regio Clown, de 35, fueron hallados el 22 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, tras desaparecer el 16 de septiembre en una lujosa zona de la capital del país.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, descartó que el asesinato de los músicos afecte las relaciones diplomáticas con Colombia tras los señalamientos del presidente, Gustavo Petro, que vinculó lo sucedido a la “guerra contra las drogas”.

