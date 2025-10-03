Civiles protestarían desnudos y en bicicleta en contra del envío de la Guardia Nacional a Portland

Un grupo de habitantes de Portland se está preparando para protestar, desnudos y montando en bicicleta, en contra del desplazamiento de la Guardia Nacional a Portland, el cual anunció hace unos días el presidente Donald Trump.

Bajo el argumento de que la violencia ha rebasado la respuesta de la policía en la ciudad más grande de Oregón, el presidente Donald Trump giró instrucciones al Departamento de Defensa para desplegar a 200 miembros de la Guardia Nacional hacia Oregon, donde su misión consistía en resguardar a una instalación del ICE y proteger los ciudadanos locales.

“Solo entramos porque, como patriotas estadounidenses, no tenemos otra opción. ¡La ley y el orden deben prevalecer en nuestras ciudades y en todas partes! La gobernadora de Oregon debe estar viviendo en un mundo de ensueño. Portland es un desastre sin fin. Mucha gente ha resultado gravemente herida, e incluso ha muerto. Está gobernada como un país del tercer mundo”, escribió el republicano en la plataforma Truth Social.

En respuesta, el estado de Oregon y la ciudad de Portland demandaron a la administración Trump con el objetivo de bloquear el despliegue de tropas en la ciudad.

“Es un abuso de poder y un perjuicio para nuestras comunidades y nuestros militares. No necesitamos una intervención militar aquí”, indicó Tina Kotek quien gobierna la entidad.

Se espera que cientos de habitantes de Portland participen desnudos en una peculiar marcha para protestar en contra de la presencia de la Guardia Nacional. Joseph Kaczmarek (Crédito: Joseph Kaczmarek / AP)

En solidaridad con la demócrata de 59 años, una rama del grupo que organiza el evento World Naked Bike Ride dio a conocer que se está organizando una rodada masiva en rechazo a la presunta militarización que se pretende imponer en Oregon.

“Se aproxima una Marcha Mundial de Emergencia en Bicicleta Desnuda en respuesta a la militarización de nuestra ciudad. Se está trabajando en los planes”, indica un mensaje en redes sociales.

Al inicio de esta semana, Dan Rayfield, fiscal general de Oregon, presentó una orden de restricción temporal al arribo de la Guardia Nacional, la cual no impedirá que se cumplen los planes de la Casa Blanca.

Frente a dicha situación, los organizadores de la Portland World Naked Bike Ride aseguran que resulta casi inminente que cientos de ciudadanos saldrán desnudos en sus bicicletas a recorrer las calles protestando en contra de Trump.

“Como protesta de larga data, creemos firmemente en el poder de las personas y nos encanta que los habitantes de Portland usen la bicicleta (y a veces su cuerpo) para defender la justicia y la comunidad”, señaló la organización en un comunicado.

