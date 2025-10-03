Hombre de Kansas mató a su abuela porque ella se quejó de cómo lavaba la ropa

Un hombre de Kansas está acusado de apuñalar mortalmente a su abuela después de que ella criticara su forma de lavar la ropa.

Isaiah Langkiet, de 24 años, enfrenta múltiples cargos, incluyendo intento de asesinato en primer grado, por el asesinato de Elvera Langkiet, de 64 años, horas después de que la pareja supuestamente discutiera sobre sus técnicas de lavado, según informó el sitio Law & Crime.

Una declaración jurada de causa probable obtenida por el medio indica que alrededor de las 9 p. m. del 30 de agosto, la policía de Wichita acudió a una vivienda después de que Isaiah Langkiet supuestamente llamara al 911 y les dijera a los operadores que había “apuñalado a su abuela”.

Los servicios de emergencia encontraron a Elvera Langkiet en un charco de sangre en el suelo de la cocina, con una herida grave en el cuello y dos heridas en la parte superior del torso. Los médicos del hospital dijeron que las heridas eran “casi mortales”, según el documento.

Sobrevivió al apuñalamiento inicial, pero, según informes, su estado empeoró debido a una enfermedad pulmonar subyacente. Rechazó recibir tratamiento y falleció el 3 de septiembre a causa de sus heridas, que se consideraron homicidio.

Dos días después del ataque, su hija declaró a la policía que había hablado con su madre, quien le dijo: “Ese ca&#% intentó matarme”.

En el momento del apuñalamiento, las autoridades arrestaron a Isaiah Langkiet y lo acusaron de intento de asesinato en segundo grado, violencia doméstica y violación de una orden de protección. Estos cargos podrían revisarse tras la muerte de su abuela.

Según la declaración jurada, Elvera Langkiet, inicialmente consciente y capaz de comunicarse a pesar de sus graves heridas, declaró a los investigadores que su nieto “tenía demonios” y que “algo andaba mal con él”. Afirmó que también había hecho varias declaraciones preocupantes, incluyendo que quería “volver a la cárcel”.

Langkiet admitió ante la policía que abofeteó a su abuela y luego la apuñaló repetidamente en el cuello con un cuchillo de cocina de 20 cm, dejándola sin ayuda. Según informes, dijo que estaba cansado de que su abuela lo “increpara”.

Permanece detenido en la cárcel del condado de Sedgwick con una fianza de $500,000 dólares. El tribunal le ha ordenado someterse a una evaluación de competencia antes de continuar con el proceso.

