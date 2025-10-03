Robert Morris, pastor fundador de una megaiglesia se declaró culpable de abuso sexual infantil

Robert Morris, el influyente pastor que fundó Gateway Church, una de las megaiglesias más grandes de Estados Unidos, se declaró culpable de abusar sexualmente de una niña en Oklahoma durante la década de 1980.

Morris compareció ante la Corte de Distrito del condado de Osage, donde admitió cinco delitos graves por actos lascivos o indecentes con una menor. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, recibió una sentencia de 10 años, aunque solo cumplirá seis meses en la cárcel del condado. El resto de la condena se cumplirá bajo libertad condicional, según documentos judiciales.

Además, deberá registrarse como delincuente sexual, pagar $250,000 dólares en restitución a la víctima y cubrir los costos de su encarcelamiento. Fue esposado y detenido inmediatamente tras la audiencia, celebrada en Pawhuska.

La víctima rompió el silencio cuatro décadas después

Los cargos se derivan del abuso sufrido por Cindy Clemishire, quien tenía 12 años cuando Morris, entonces evangelista itinerante, vivía con su familia en Hominy, Oklahoma. Según la Fiscalía General del Estado, el abuso se prolongó durante cuatro años a partir de diciembre de 1982.

Clemishire estuvo presente en el tribunal para presenciar la declaración de culpabilidad. Visiblemente afectada, se dirigió a Morris en la audiencia: “No existe el consentimiento de una niña de 12 años. Nunca tuvimos una relación inapropiada. No era una jovencita, era una niña. Cometiste un delito contra mí”.

“La justicia finalmente se ha hecho”, declaró Clemishire tras la audiencia. “Hoy dejo este tribunal no como víctima, sino como sobreviviente y animo a otras víctimas a superar la vergüenza y alzar la voz”.

Clemishire reveló públicamente las acusaciones en junio de 2024, lo que llevó a Morris a renunciar a su cargo en Gateway Church y admitir haber tenido una “relación inapropiada” con una menor décadas antes. Poco después, se inició una investigación formal por parte del fiscal general de Oklahoma.

Una de las iglesias más grandes del país

Robert Morris fundó Gateway Church en Southlake, Texas, en 2000. Bajo su liderazgo, la congregación creció hasta superar los 100,000 asistentes activos y operar en 10 campus a través del estado. En 2016, el presidente Donald Trump lo nombró asesor espiritual y miembro de su comité asesor evangélico.

Tras las acusaciones de Clemishire, Gateway confirmó la salida de Morris. Desde entonces, la iglesia ha enfrentado problemas financieros. “No pueden seguir como si nada”, dijo Amy Smith, experta en ética eclesiástica, a Fox 4 en junio.

La condena de Morris generó diversas reacciones en redes sociales. “Es una lástima que el tiempo en la cárcel sea tan corto para un crimen tan atroz”, escribió un usuario. Otro comentó: “Solo seis meses en una cárcel del condado, salió airoso”.

El congresista republicano de Tennessee, Tim Burchett, fue más tajante: “Cuélguenlo”, publicó. El fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, también se pronunció: “Este caso es aún más despreciable porque el agresor era un pastor que se aprovechó de su posición de confianza y autoridad”.

Durante años, Clemishire guardó silencio. En 1987, según contó ante el tribunal, habló con sus padres y líderes religiosos sobre el abuso, pero nadie contactó a la policía.

En 2024, además de presentar la denuncia penal, Clemishire demandó civilmente a Morris por al menos un millón de dólares, alegando difamación y daño emocional. Los abogados de Morris expresaron arrepentimiento tras la audiencia: “Está en paz con su sentencia y anhela cumplir esta penitencia”, dijeron a CBS News.

