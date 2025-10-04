Administración Trump ofrece $2,500 dólares a los niños inmigrantes para que vuelvan a sus países

En un nuevo intento para acelerar la deportación masiva de extranjeros carentes de estatus legal, la Administración Trump les ofreció $2,500 dólares a los niños inmigrantes que han llegado solos a Estados Unidos en los últimos años para que opten por retornar a sus países de origen.

Un correo electrónico enviado por la Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios Humanos dirigido a los refugios para inmigrantes fue filtrado a algunos medios informativos como la agencia de noticias The Associated Press (AP) y la cadena de televisión CNN.

En el mensaje se indica que, los niños de 14 años de edad y mayores, quienes en su momento ingresaron a Estados Unidos sin la compañía de un adulto, recibirían $2,500 cada uno si aceptan ser enviados de regreso a sus respectivos países.

“Un estipendio único de apoyo para el reasentamiento de $2,500… a niños extranjeros no acompañados, de 14 años de edad o más, que hayan elegido salir voluntariamente de los Estados Unidos a partir de la fecha de este aviso y en adelante. El beneficio está destinado a apoyar los esfuerzos de reintegración después de la salida”, indica parte del correo.

Miles de niños inmigrantes no nacidos en Estados Unidos esperan que el gobierno en algún momento les otorgue la ciudadanía. (Crédito: Marta Lavandier / AP)

De acuerdo con AP, a los menores se les fijó un plazo de 24 horas para responder sin penalización por negarse a regresar a sus respectivas naciones; en tanto que a los directores de los refugios para inmigrantes se les pidió reconocer la oferta como máximo a las cuatro horas de haber recibido el correo en sus bandejas.

En una declaración a emitida para el diario The Hill, Emily Covington, directora adjunta de la Oficina de Asuntos Públicos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), reconoció la válides de la opción ofrecida por el gobierno, pero dejó en claro que la cantidad de dinero estipulado sólo sería otorgada cuando los niños interesados en ella ya se encuentren de vuelta en sus países.

“Esta opción voluntaria ofrece a los menores extranjeros no acompañados (UAC) la posibilidad de elegir y les permite tomar una decisión informada sobre su futuro.

Cualquier pago destinado a financiar el regreso a casa se proporcionaría después de que un juez de inmigración concediera la solicitud y la persona llegara a su país de origen. El acceso a ayuda económica al regresar a casa les sería de utilidad si decidieran optar por esa opción”, indicó.

