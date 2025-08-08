ICE niega abusos a niños y embarazadas, a pesar de evidencia de senador Ossoff

Desde enero, el senador demócrata Jon Ossoff (Georgia) lideró una investigación sobre abusos de derechos humanos de inmigrantes embarazadas y niños en centros de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El reporte publicado el 31 de julio identificó 41 denuncias creíbles de abuso físico y sexual, 14 denuncias creíbles de maltrato a embarazadas y 18 denuncias creíbles de maltrato a menores.

A pesar de la evidencia presentada por el senador, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), de la que depende ICE, niega que existan tales abusos, aunque no responde a todas las acusaciones documentadas en el reporte del senador Ossoff.

Incluso, la agencia se contradice sobre la supervisión de centros de detención, debido a que no solamente Ossoff ha sido impedido para ingresar a esas prisiones, sino que hay incluso una demanda contra ICE de más de una decena de congresistas, debido al impedimento para revisar las condiciones en que se mantiene retenidos y se procesa a los indocumentados.

“El personal del Senador ha recibido o identificado 41 denuncias creíbles de personas que han sufrido abuso físico o sexual bajo custodia del DHS”, advierte el reporte del senador sobre distintos centros en California y Texas. “Los detenidos han denunciado haber sido golpeados por el personal del centro de detención y puestos en régimen de aislamiento tras denunciar el abuso”.

Esta acusación no fue desmentida por el reporte del DHS emitido este viernes.

El senador demócrata Jon Ossoff. Crédito: Rod Lamkey, Jr. | AP

En su informe titulado “El abuso de embarazadas y niños en los centros de detención de inmigración de EE.UU.”, el senador Ossoff reporta que se tuvo acceso a reportes oficiales, además de entrevistas con abogados de inmigrantes.

“Los abogados han informado que un cliente retenido en el Centro de Servicios de Procesamiento de El Paso, Texas, fue ‘arrojado contra el suelo, esposado y sacado… por salirse de la fila en el comedor’. Según informes, los guardias casi le rompen las muñecas”, describe.

Varios informes públicos describen dos llamadas al 911 desde el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto, California, para denunciar las agresiones sexuales o amenazas de agresión sexual; otras cuatro llamadas se reportaron por el mismo caso desde el Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Texas.

“Los abogados han informado que el personal de una instalación de la CBP obligó a al menos siete detenidos a adoptar posturas incómodas como castigo por reírse y conversar”, indica otros de los hallazgos.

El informe del senador Ossoff agrega irregularidades en las prisiones federales a donde ICE envía a inmigrantes, bajo un memorando de entendimiento con la Oficina de Prisiones.

“Aunque se exige que los detenidos se alojen separados de los reclusos, informes públicos describen que un detenido fue reubicado en un dormitorio de la prisión para recibir tratamiento conductual, donde, según informes, fue agredido por un recluso”, se expone.

Otra irregularidad ocurrió en el Centro de Detención Federal de Miami, Florida, donde los internos informaron que los dejaron en una “habitación pequeña” durante horas, “con un solo inodoro y sin acceso a comida, agua ni atención médica”.

“Cuando inundaron el inodoro en protesta, los agentes lanzaron granadas aturdidoras a la habitación y dispararon a los hombres con lo que parecían ser perdigones o balas de goma”, se indica. “Además, los esposaron con bridas que les cortaron las muñecas cuando los detenidos pidieron comida, agua y medicamentos”.

¿Qué dice ICE?

El DHS desmiente las acusaciones del senador demócrata de Georgia, aunque las afirmaciones de la agencia no son verificables, debido a su política para evitar el ingreso de congresistas a supervisión, como afirma una denuncia presentada ante la Corte de Distrito en Washington, D.C.

“Las falsas acusaciones del senador Ossoff sobre las condiciones de vida precarias han sido desmentidas una y otra vez por el DHS”, afirma la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin. “Los centros de detención del ICE tienen estándares más altos que la mayoría de las prisiones estadounidenses que detienen a ciudadanos estadounidenses. Todos los detenidos reciben atención médica integral, alimentación adecuada y la oportunidad de comunicarse con sus familiares y abogados”.

Congresistas de California, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo México y otros estados han intentado ingresar a los centros de detención de ICE, pero las autoridades federales lo han impedido.

“Al senador Ossoff nunca se le ha negado el acceso a ninguna instalación del ICE”, afirma el DHS en su reporte.

La demanda en Washington, D.C. podría evidenciar si se ha permitido o no el acceso irrestricto a los congresistas para ejercer su labor de supervisión.

ICE también niega que se niegue la atención médica a inmigrantes, pero hay reportes en prisiones como “Alligator Alcatraz” donde las personas enfrentan faltas de atención y se ha reportado al menos una muerte en ese lugar.

Al menos 13 personas han muerto en instalaciones de ICE durante el actual año fiscal.

ICE también afirma que no ha habido abusos ni falta de atención médica para embarazadas.

“Las mujeres embarazadas reciben visitas prenatales regulares, servicios de salud mental, apoyo nutricional y adaptaciones que cumplen con los estándares de atención de la comunidad”, dice la agencia, pero esto tampoco es verificable sin la supervisión del Congreso.

