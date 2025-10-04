De “El Vampiro” a “La Sra. Haidi”: 6 películas que no te puedes perder este Halloween

Con la llegada de la temporada de Halloween a la vuelta de la esquina, te invitamos a descubrir una increíble selección de películas y documentales que combinan terror, suspenso y toques de aventura, ideales para quienes disfrutan de emociones intensas.

Esta recomendación de seis contenidos, pensada para los amantes del cine, reúne propuestas que van desde clásicos emblemáticos hasta producciones contemporáneas, todas disponibles en Butaca TV para que las vivas sin salir de casa.

Prepárate para sumergirte en relatos que te harán cuestionar lo real y lo sobrenatural, y que, sin duda, mantendrán tu atención y tu adrenalina al máximo.

La Sra. Haidi

Iniciamos esta lista de recomendaciones con la cinta “La Sra. Haidi”, una propuesta inquietante del cine argentino que explora los límites de la razón y el miedo. Y es que durante sus 87 minutos de duración, esta producción retrata un clima asfixiante y desconcertante, propio del mejor cine de terror psicológico, con giros inesperados y una tensión que crece escena tras escena.

La historia lanzada en 2017, dirigida por Daniel Alvaredo y Rafael Menéndez, muestra que, en medio de una intensa tormenta, un accidente en una ruta poco transitada obliga a una joven pareja, Pablo y Mara, a buscar ayuda.

A pesar de las inclemencias del tiempo, encuentran refugio en una antigua casona alejada del camino, habitada por la enigmática señora Haidi y sus perros. Pero lo que parecía un salvamento oportuno se convierte en una noche de terror, marcada por el suspenso y una creciente sensación de amenaza. ¡Disfrútala desde Butaca TV!

Las lloronas

“Las Lloronas” (2004) es una propuesta del cine mexicano que combina drama, terror y suspenso para contar una historia marcada por el dolor heredado y el peso de una maldición ancestral. Esta película fue dirigida por Lorena Villarreal y lanzada en el 2004, logrando que la audiencia se sumerja en el drama de tres generaciones de mujeres condenadas a vivir en pena, tras la muerte trágica de todos los hombres de la familia.

Con un elenco encabezado por Miguel Rodarte, Elizabeth Ávila, Francisco Gattorno y Tina Romero, esta producción ofrece una mirada íntima y perturbadora sobre el legado familiar, el duelo y la presencia de lo sobrenatural en lo cotidiano.

“Una leyenda oscura atraviesa el tiempo, dejando huellas profundas en quienes sobreviven“, se lee en la sinopsis de la cinta disponible en Butaca TV.

Amorth, The Exorcist

Dentro del universo del terror, pocas figuras resultan tan intrigantes como la del exorcista. Pero cuando la ficción se encuentra con la realidad, el impacto es aún mayor. “Amorth, The Exorcist” (2015) es un documental que se adentra en la vida del Padre Gabriele Amorth, el legendario exorcista de la diócesis de Roma, conocido como el Exorcista Supremo del Vaticano.

Esta producción no solo revisa su carrera, más de sesenta años de sacerdocio y decenas de miles de exorcismos, sino que también ofrece un acercamiento íntimo a su fe, su método, y el misterio que rodea la lucha espiritual contra el mal.

A través de entrevistas con testigos, expertos y el propio Amorth, el documental presenta testimonios impactantes y situaciones que desafían la lógica, pero que para muchos forman parte de una realidad invisible.

Una mirada documental que, sin necesidad de efectos especiales, logra estremecer. Disponible gratis en la plataforma Butaca TV.

El vampiro

Para quienes deseen apoyar el cine mexicano, Butaca TV tiene para ti la historia pionera del cine de terror en Latinoamérica, “El vampiro” (1957), dirigida por Fernando Méndez.

La cinta sigue a “Marta”, interpretada por Ariadne Welter, quien viaja al campo para visitar a su tía enferma. Sin embargo, al llegar, se entera de que su tía ha fallecido. Decide quedarse en la antigua hacienda, sin saber que está rodeada por una presencia siniestra: “Algo no está bien. Los silencios son densos, las miradas esquivas y los vampiros no tardan en revelarse”, detalla su sinopsis.

A más de seis décadas de su estreno, esta película en blanco y negro, sigue siendo una joya del terror nacional que construyó un universo inquietante y, además, presentó al primer vampiro clásico del cine mexicano.

El ataúd del vampiro

Si disfrutaste de la cinta “El Vampiro”, no te puedes perder la secuela de esta historia, “El ataúd del vampiro”, dirigida por Fernando Méndez. Esta segunda entrega no solo mantiene el tono gótico y la estética sombría de su antecesora, sino que también expande el universo del siniestro conde Lavud, encarnado nuevamente por Germán Robles.

La película reúne nuevamente a Abel Salazar y Ariadne Welter, quienes repiten sus papeles con solidez, y suma a nuevos talentos, como: Alicia Montoya, Yerye Beirute y Carlos Ancira. Entre neblinas, criptas y pasadizos secretos, esta producción lanzada en mantiene el equilibrio entre el horror sobrenatural y la elegancia visual, consolidando al vampiro mexicano como una figura icónica y eternamente vigente. ¡Checa la cinta a solo un click aquí!

Chabelo y Pepito contra los monstruos

Cuando de clásicos del terror en México se trata, no podemos dejar del lado al icónico dúo de la película “Chabelo y Pepito contra los monstruos”, que se estrenó en el año 1973. Desde entonces, esta comedia familiar con tintes de terror dirigida por José Estrada, se convirtió en una historia entrañable del cine popular.

La historia, disponible en Butaca TV, nos presenta a Chabelo (interpretado por el inconfundible Xavier López) y su primo Pepito, quienes se embarcan en una excursión con su grupo de scouts. Pero lo que comienza como una travesía inocente, pronto da un giro inesperado: una cueva misteriosa, aparentemente maldita, los enfrenta con una galería de monstruos tan aterradores como caricaturescos. Lejos de huir, los protagonistas deciden enfrentarlos con valor, ingenio y mucho humor.

Acompañados por Silvia Pasquel, Pedro Reguero y Emma Grisé, Chabelo y Pepito encarnan el espíritu del cine familiar de los años 70: inocente, valiente y lleno de imaginación. Si bien parecería que la narrativa provoca pesadillas, estas se transforman en parte de una aventura divertida y ligera.

