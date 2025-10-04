Isaac del Toro hace historia y se lleva el Giro de Emilia en Italia

El mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) logró este sábado su decimocuarta victoria de la presente temporada al ganar la 108 edición del Giro de Emilia, disputado sobre 199,2 kilómetros entre las localidades italianas de Mirandola y San Luca.

Del Toro, de 21 años, ganó en la meta en subida de San Luca con un segundo de margen sobre el británico Tom Pidcock (Q36.5) y cinco sobre un grupo de seis corredores encabezados por el francés Lenny Martínez (Bahrain-Victorius), el colombiano Egan Bernal (INEOS-Grenadiers) y el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora-hansgrohe), ganador de la prueba en 2019, 2021 y 2023.

Tras una serie de intentonas, la carrera empezó a decidirse en la última subida. Pidcock lo intentó en el tramo final camino de San Luca, pero Del Toro impuso su potencia para dar caza al británico y hacerse con el triunfo.

El joven ciclista mexicano ya atesora 17 triunfos como profesional, 14 de ellos logrados esta temporada. Sucede en el historial de campeonas de la carrera italiana al esloveno Tadej Pogacar.

ISAAC DOES IT AGAIN! 🐂🥇 #GiroDellEmilia



Isaac del Toro becomes the first Mexican winner of the Giro dell’Emilia 🏆



It’s win number 14 of the season for @ISAACDELTOROx1 and number 88 for UAE Team Emirates-XRG.



Grande, Isaac! Another incredible performance 🔥 #WeAreUAE pic.twitter.com/Z3sCKIK7Xn — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 4, 2025

Isaac Del Toro competirá con históricos ciclistas en un critérium en España

Del Toro competirá el 18 de octubre junto a la española Dori Ruano, campeona mundial en pista, en el Critérium de La Nucía, en el este de España.

Enfrente tendrán al equipo integrado por el ganador de un Tour de Francia y dos Vueltas a España, Pedro Delgado, y la vigente campeona de la ronda francesa, Pauline Ferrand-Prévot.

En esta segunda edición, la organización ha diseñado para este duelo parejas mixtas entre leyendas del ciclismo y corredores que se encuentran en su mejor momento deportivo.

Las dos parejas se enfrentarán en una prueba a cinco vueltas diseñada en el circuito de la Ciudad Deportiva de La Nucía con puntuación en meta y la contrameta.

Esta prueba mixta será una de las muchas que se celebrarán en el Critérium, en el que también se disputará el clásico desafío de los ciclistas al piloto de rallyes, Miguel Fuster, seis veces campeón de España.

