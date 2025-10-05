Dos niños muertos y dos heridos graves en tiroteo en parada de camiones en Texas

Dos menores de 4 y 13 años murieron y otros dos, de 8 y 9, permanecen en estado crítico tras un tiroteo ocurrido el sábado en una parada de camiones cerca de Angleton, ubicada al sur de Houston, Texas.

La Oficina del Sheriff del Condado de Brazoria informó que los agentes acudieron al lugar tras recibir un reporte de disparos. Los dos sobrevivientes fueron trasladados de urgencia a hospitales locales con heridas de gravedad.

En un comunicado, las autoridades confirmaron que todas las personas implicadas en el hecho han sido detenidas, por lo que no existe una amenaza activa para la comunidad.

Investigación en curso

“Los investigadores están recopilando pruebas y trabajando para determinar exactamente qué sucedió”, señaló la oficina del sheriff en un comunicado reseñado por ABC News.

Aunque no se han revelado detalles sobre los posibles motivos del ataque ni la identidad de los involucrados, la oficina calificó la pérdida como una tragedia:

“Aunque aún se están revelando los detalles, la pérdida de dos niños de esta manera es una tragedia. Acompañamos en el sentimiento a la familia y a todos los afectados mientras seguimos aprendiendo más sobre esta desgarradora situación”.

La investigación continúa.

Sigue leyendo:

–Detienen a dos sujetos por exposición indecente en parque familiar de Houston

–Empleado del FBI en Houston arrestado por posesión de pornografía infantil

–Dos migrantes detenidos por accidente con moto acuática que mató a una candidata a cadete en Texas