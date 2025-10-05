Gloria Estefan revela su temor de hablar español en EE.UU.: “cargo mi pasaporte por si acaso”

Gloria Estefan, reconocida cantante cubana y estrella internacional, compartió su preocupación por la situación de los latinos en Estados Unidos. A pesar de su fama y trayectoria, admitió que teme las posibles consecuencias de hablar español en el país donde creció y ha desarrollado su carrera.

Durante su participación en el programa español El Hormiguero, el conductor Pablo Motos le preguntó qué significa ser latino en EE.UU. bajo la administración del presidente Donald Trump. Tras un breve silencio, Estefan respondió: “Me da un poco de miedo, te digo la verdad. Cargo con mi pasaporte por si acaso”.

La artista explicó que le preocupa que puedan detenerla únicamente por hablar español, aunque confía en que nunca ocurra. Reiteró que respeta las leyes y considera importante controlar la inmigración ilegal, pero destacó que el trato actual hacia los migrantes es algo que nunca había presenciado en el país.

“Ver a las familias separadas, cómo han maltratado a muchas personas, tirando a mujeres al piso frente a sus hijos… eso me da miedo”, relató Estefan, subrayando la dureza y la falta de humanidad que ha observado en diversas situaciones relacionadas con migración.

No es su primer pronunciamiento relacionado con el tema migratorio

No es la primera vez que la cantante se pronuncia sobre las políticas migratorias estadounidenses. El 22 de julio de 2025, en entrevista con Jorge Ramos, confesó que “ya no reconoce a este país”, pese a los 65 años que ha vivido en EE.UU. Comparó la situación actual con su infancia durante la segregación y los movimientos de derechos civiles, afirmando: “No he visto nada como esto. Realmente me asusta”.

La artista también manifestó su inquietud por la percepción de que la administración actual no respeta las divisiones de gobierno ni el debido proceso legal. “Me está dando como… Acuérdate que yo vine de Cuba”, explicó, reflejando la preocupación que siente frente a la interpretación y aplicación de la ley en temas migratorios.

En otra aparición, el 3 de junio de 2025 en Canela TV, Estefan narró una experiencia impactante que vivió en un aeropuerto de Las Vegas, Nevada. Al aterrizar, los pasajeros no pudieron descender del avión y ella observó la presencia de un policía en la puerta, situación que la alarmó.

“Había una señora, dos filas atrás de mí, con un bebé. Le quitaron el bebé de sus manos. La mujer comenzó a llorar, el bebé también. Se llevaron al bebé afuera del avión. Después llegaron más agentes y se llevaron a la señora”, relató la cantante.

Gloria Estefan enfatizó que no encontró justificación para separar a la familia y resaltó la importancia de mantener la humanidad en todo momento. Para ella, estas experiencias reflejan la vulnerabilidad de la comunidad latina en Estados Unidos y constituyen un llamado a la empatía y al respeto en la aplicación de la ley.