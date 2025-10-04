Madre inmigrante es detenida por ICE tras una cita para obtener la Green Card 

Haber vivido más de 3 décadas en Estados Unidos no fue suficiente razón para que Leticia Nevares, madre de 3 hijos, fuera arrestada por agentes de Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

De acuerdo con el medio Newsweek, Nevares fue detenida a mediados de septiembre luego de una cita para concluir el trámite de su Green Card, pero al salir fue arrestada para luego ser trasladada a un centro de detención.

Detalles del arresto y traslado a una prisión privada

La familia relató que el encuentro con las autoridades migratorias, que debía ser el paso final en su proceso de residencia legal, terminó con Nevares esposada frente a su hijo. Ella trabaja como cuidadora de adultos mayores y, según sus allegados, no cuenta con antecedentes penales.

Inicialmente fue llevada a una instalación en Bakersfield, California, pero semanas después fue transferida a un centro privado administrado por CoreCivic, ubicado en una zona desértica del estado.

Los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas continúan llevándose a cabo en todo el país. Crédito: Yuki Iwamura | AP

En reportes previos, otras personas detenidas en ese mismo lugar denunciaron condiciones precarias y un entorno diseñado “para quebrar el ánimo” de los internos, según declaraciones recogidas por The Guardian.

Reacciones familiares y apoyo comunitario

El hijo de Nevares, Steven Rodríguez, compartió en una campaña de recaudación que su madre es conocida en su comunidad por su compromiso social: participa en colectas de alimentos, acompaña a personas enfermas y brinda cuidados paliativos a ancianos.

“Toda la ciudad siente su ausencia”, escribió, destacando el impacto humano detrás de su detención. La iniciativa superó los 25,000 dólares en donaciones, destinados a cubrir los gastos legales y garantizar su defensa ante la corte.

Autoridades migratorias no han revelado hasta el momento la razón de la detención de Leticia.

Contexto migratorio y próximos pasos

El caso ocurre en medio de un aumento de detenciones migratorias en todo el país, impulsado por políticas más estrictas en los últimos meses. De acuerdo con los registros, Nevares permanece bajo custodia desde mediados de septiembre, a la espera de una audiencia judicial programada para el 28 de octubre, donde se definirá su situación.

Mientras tanto, organizaciones proinmigrantes han denunciado que este tipo de detenciones, ocurridas incluso en citas oficiales con inmigración, erosionan la confianza de las familias que buscan regularizar su estatus por vías legales.

