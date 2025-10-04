Le niegan a Kristi Noem ingresar al baño de un edificio gubernamental de Chicago

A Kristi Lynn Arnold Noem, secretaria de Seguridad Nacional (DHS), así como a varios miembros de su personal, les fue negado el acceso a un edificio gubernamental de Chicago donde únicamente pretendían utilizar sus baños.

Durante una visita a Illinois donde inspeccionó un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el cual ha sido objeto de protestas y disturbios civiles, la republicana de 53 años pretendía ingresar a un edificio municipal de Village of Broadview, ubicado a unas 12 millas al oeste del centro de Chicago.

Aunque no estaba programada su presencia en dicho inmueble solicitó permiso para que ella y algunos de los miembros de su equipo de trabajo pudieran utilizar los baños, pero dicho acceso les fue denegado sin ninguna razón justificable de por medio.

Con el objetivo de demostrar la hostilidad que impera en Illinois a la labor realizada por el DHS y el ICE bajo ordenes expresas del presidente de la nación, Kristi Noem compartió un mensaje en la plataforma X, anteriormente conocida como X, donde arremete en contra de Jay Robert Pritzker, gobernador de Illinois, por incentivar el rechazo hacia el personal de inmigración en las ciudades que administra.

“A mi equipo y a mí nos acaban de bloquear el acceso al Edificio Municipal de la Villa de Broadview, Illinois. Estábamos parando para ir al baño. Este es un edificio público. La Villa de Broadview recibe al menos un millón de dólares en fondos federales cada año.

Así es como J.B. Pritzker y sus compinches tratan a nuestras fuerzas del orden. Es una vergüenza absoluta”, describió.

La falta de cortesía mostrada hacia la responsable del DHS y hacia quienes la acompañaban también quedó registrada en un video que el comentarista conservador Benny Johnson también compartió en redes sociales acompañado del testimonio de su testimonio.

“Por mucho que estos líderes locales y gobernadores hablen de cooperar y respaldar a nuestros agentes del orden, esto es lo que tenemos que soportar todos los días y lo único que estamos haciendo es sacar a los criminales, terroristas, cárteles y pandilleros de las calles”, se le escucha mencionar a Kristi Noem.

Horas antes de que se produjera este incidente, J.B. Pritzker escribió un mensaje también X, donde le hacía hincapié a la republicana que no era bienvenida en el estado que gobierna.

“La secretaria Noem ya no debería poder poner un pie dentro del Estado de Illinois sin ningún tipo de rendición de cuentas pública”, indicaba el texto.

