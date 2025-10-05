Horóscopo de hoy de Nana Calistar 05 de octubre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Vienen bien buenas oportunidades en los negocios, pero junto con eso va a salir a relucir una verdad de familia que te va a sacudir más que ventilador en plena canícula. No te claves, recuerda que no eres juez ni jurado de nadie, cada quien trae su propio viacrucis. Mejor date chance de conocer más gente, de disfrutar de los ratos que la vida te da y bájale dos rayitas a ese ritmo de andar corre y corre porque ni el aire alcanzas a respirar.
Este fin de semana pon mucho ojo, porque se avecinan situaciones que podrían meterte en pleito. Varias actitudes de la gente que te rodea no te van a cuadrar, pero no vale la pena que desgastes tu paz en broncas ajenas. Deja que el mundo ruede y que los comentarios —sean bendiciones o maldiciones— sigan su curso, lo importante es que tú no pierdas el equilibrio.
Ya no vuelvas a caer en los mismos errores del pasado, que no eres disco rayado para estar repitiendo la misma canción. Si te equivocaste ya, arréglalo, pero no sigas empantanado en lo mismo. Y, por el amor de Dios, no quieras andar aparentando lo que no eres, porque así lo único que lograrás será decepcionar justo a las personas que sí creen en ti. Sé auténtico, porque esa es tu mejor carta, lo demás es puro show barato.
VIRGO
Ya estuvo bueno de hacerte pato con la flojera, ponte las pilas que la vida no se espera a nadie. Quien te quiere de verdad te ayudará a echar pa’ delante, el que no solo se va a llenar la boca de excusas pa’ frenarte. En los próximos días vas a tener cambios en tu humor que ni tú mismo vas a aguantar, así que cuida tu lengua, porque podrías soltar un comentario sobre una amistad que te meta en camisa de once varas. Si no estás seguro, mejor cierra el pico.
Una amistad del pasado volverá a aparecer como alma que se llevó el viento, pero aguas porque no viene con buenas intenciones: solo busca aprovecharse de lo que es tuyo. Tu ambición, que muchos tachan de “exagerada”, será la gasolina que te llevará a lo grande. En cuestiones del amor, se viene algo exprés, de esos romances rápidos que prenden como cerillo, y hasta sentirás necesidad de buscar a esa persona de tu pasado que todavía te hace ruido.
Has estado peleando mucho con tu yo interno, y eso te tiene trabado. Es momento de dejar que la vida te sorprenda, que no te quedes con ganas de nada, porque más vale decir “ni modo, la regué” que quedarse con la espinita del “¿qué hubiera pasado?”. Suelta de una vez esa mugre emocional con la que te aferras a convivir; ya no te estés flagelando. Mira que la vida trae un costal de oportunidades frescas, pero necesitas tener los ojos abiertos y el corazón menos duro para aprovecharlas.
LIBRA
Tienes todo pa’ construir algo pleno y bonito, pero lo has dejado a medias por andar atendiendo asuntos que no te dejan nada. El amor siempre va contigo, aunque no tengas con quién compartirlo, porque dentro de tu vida siempre habrá recuerdos tatuados: unos amores que al recordarlos te harán soltar la carcajada y otros que solo te traerán corajes como si fuera 10 de mayo.
Ten cuidado con movimientos raros en el dinero, porque podrías meterle al juego algo que en vez de darte ganancias te deje pérdidas. Este fin de semana podrían llegar visitas inesperadas que moverán tu tranquilidad. Y mira, no te mates en el trabajo, porque al final de cuentas uno no se lleva nada al panteón, lo que vale son los ratos vividos y la gente que tienes cerca.
En tu ambiente laboral se sienten envidias más fuertes que perfume barato, todo por nuevos ofrecimientos que te pintan bien. Pero no todo es malo: también se ve un dinerito extra cayéndote como agua de mayo. Eso sí, no te vas a escapar de los chismes familiares que andan circulando. Consejo de señora: deja de dar explicaciones a quien ni las pide ni las merece, tú sigue tu camino que la vida es tuya y no de los demás.
ESCORPIÓN
Una noticia que llega de tierras lejanas y un comentario de alguien importante te van a poner feliz como niño con juguete nuevo. Estás en días de cambios que te pondrán a pensar si realmente vas cumpliendo las metas que soñaste o si nomás las dejaste al aire. Tu humor andará como montaña rusa, así que aguas con engancharte en discusiones tontas que nada más te van a quitar energía.
La vida solita te va a llevar a donde debes estar, sin que andes desesperado buscando en cada esquina. Es momento de confiar en lo que pisas y de poner empeño, porque esa es la única forma de materializar esos sueños que tantas veces se te han escurrido entre las manos. Eso sí, no descuides tu dieta ni tu ejercicio, porque últimamente traes un ritmo que te hace subir de peso más rápido que el dólar, y luego no habrá santo que te ayude a bajarlo.
En lo profesional se vienen oportunidades muy buenas, pero también habrá la clásica borrachera en puerta y el chisme de amistades que no puede faltar. En el amor, podrías sentir una atracción inesperada por alguien que vive lejos, y eso te hará replantear cosas. También podrían llegarte nostalgias fuertes al recordar a quienes ya partieron. No te quedes en la tristeza: mejor honra lo que dejaron en ti y haz que tu vida tenga más sentido. Así se paga el amor que un día te dieron.
PISCIS
El amor llegará cuando tenga que llegar, no antes ni después, así como las oportunidades de la vida. Así que mírate al espejo y si no te gusta lo que ves, en lugar de quejarte ponte a trabajar en eso. En estos días podrías andar medio fregado de dolores musculares o infecciones que te van a traer de malas, cuídate más. Si ya tienes pareja, aguas, porque hay alguien que le anda coqueteando o susurrándole bonito al oído, y aunque no pase nada, eso ya es motivo pa’ ponerte trucha.
No intentes cambiar tu esencia solo por quedar bien con alguien que no mueve ni un dedo por ti, recuerda que el que te quiere, te quiere con todo y tus mañas. Vienen probabilidades de que empieces a planear un negocio o algo independiente, pero cuida los cambios repentinos en el dinero, porque podrías toparte con un problema que vienes arrastrando desde hace tiempo y que se puede agravar si no lo atiendes.
Es momento de despojarte de culpas viejas y dejar de cargar costales ajenos; aprende de los trancazos de la vida, pero no te quedes revolcándote en ellos. Una expareja te ha recordado mucho, pero ni se atreve a acercarse porque el karma ya lo tiene bailando con la más fea. No cargues culpas que no son tuyas ni dejes que nadie te manipule, tú eres dueño de tu vida y solo tú decides hasta dónde quieres llegar.
Aguas con una amistad de piel blanca que puede llenarte la cabeza de piedras con chismes falsos. También cuida tus pasos, porque caídas y golpes estarán a la orden del día. Si tienes pareja, notarás cierta frialdad o distancia, no te hagas el ciego ni la sorda, pregunta y arreglen las cosas. Porque el que calla, otorga, y aquí no es momento de hacerse el menso.
ACUARIO
Siempre tan inseguro e ingenuo, parece que nomás te gusta hacerle al mártir. Oportunidades en el amor nunca te faltan, pero las dejas ir por miedo a sufrir otra vez o porque piensas que no será lo que esperas. Deja ya de andar haciéndote la víctima, porque no lo eres. Al final, cada quien recibe lo que merece, y si te fue mal en el pasado, la vida ya se encargó de ajustarte cuentas, pero tú no has sabido aprovecharlo por tus miedos e inseguridades.
Cuida mucho un movimiento en el dinero, porque podrías perder más de lo que tienes sin necesidad. Llegarán personas a tu vida que dejarán enseñanza, pero se irán de un día pa’ otro sin explicación. No los detengas ni te aferres, ya cumplieron su ciclo contigo y su camino no es el tuyo.
Se ve posibilidad de aflojar la caricia con una amistad, pero piénsalo bien, porque luego te clavas de más y terminas llorando como Magdalena. Ya no descuides tu cuerpazo criminal: bájale a la tragazón porque aunque digas que el físico no importa, tampoco puedes irte al extremo y creer que quien te quiera lo hará con todo y la lonja. Recuerda: como está el sapo, así debe estar la pedrada.
También podrías sentir necesidad de buscar a una amistad pa’ soltarle tus problemas, porque traes atoradas muchas cosas de tu pasado que no te dejan vivir tranquilo. Necesitas un desahogo, porque si no lo sacas te va a seguir carcomiendo y amargando la existencia. Aprende a soltar, porque guardando tanto no avanzas ni un paso.
CAPRICORNIO
Te vienen posibilidades de viaje o de armar un negocio de ventas que te va a abrir puertas. Si tienes pareja, cuidado, porque los celos estarán a la orden del día y cualquier cosita puede convertirse en pleito. En el trabajo también habrá cambios, ya sea nuevos puestos, oportunidades de crecimiento o hasta chance de viajar. Prepárate porque vienen cosas que podrían sacarte de la rutina.
Es muy probable que recibas una noticia especial de alguien cercano que te alegrará más que canción vieja en la peda. Y mira, ya no busques afuera lo que siempre has tenido cerca. Date la oportunidad de conocer a quienes te rodean, porque ahí puede estar la respuesta que has buscado por años en gente equivocada.
Podrías necesitar mucho a alguien que físicamente ya no está, pero cuya presencia espiritual seguirá a tu lado toda la vida. No descuides tu salud ni tu cuerpazo criminal, porque ahora estás en una etapa en la que puedes mejorar tu aspecto físico y sentirte mejor contigo mismo.
Eso sí, se te podría presentar la tentación de una relación de tres, y no olvides que ya pasaste por esas y saliste bien raspado. No repitas la historia, porque al final el único o única que terminará lastimado serás tú. Aprende a darte tu lugar, porque si aflojas demasiado rápido, se pierde el encanto y ni las gracias te van a dar. No dejes que nadie te baje del nivel que con tanto esfuerzo has alcanzado.
SAGITARIO
Vas a andar más harto en tu trabajo que calcetín mojado, porque sientes que ya no te llena y que se ha vuelto pura rutina. Pero ojo, no sueltes lo que tienes hasta no tener bien amarrada otra oportunidad. No te dejes influenciar por gente metiche que quiere hacerte cambiar de opinión respecto a alguien que te interesa; recuerda que en boca cerrada no entran moscas y no todos desean lo mejor para ti.
Es momento de ver la vida desde otra perspectiva y enfocarte en lo que traes en la cabeza desde hace rato pero que por mil razones no has podido concretar. En tu carácter vienen cambios: una persona aparecerá y con su forma de ser te hará recuperar la fe en el amor y hasta sentir ganas de enamorarte otra vez.
La vida te pondrá en una situación difícil que te hará valorar lo que de verdad importa, y si sigues con miedo a caer, jamás vas a avanzar. Aprende que de los errores también se recoge experiencia. Deja de llorar por quien se fue y no quiso regresar, porque la vida te pondrá nuevos amores en el camino, y lo que sigue es lo que vale.
Vienen oportunidades de un viaje y la llegada de familia desde el extranjero. Cuida mucho tu dinero, no gastes lo que no tienes, porque vienen tiempos en los que ahorrar o invertir será la diferencia entre andar chillando o andar tranquilo. No todo es gastar a lo tonto, piensa más en el futuro y en lo que tu familia necesita.
ARIES
Siempre que busques encontrarás, pero no quieras que todo caiga del cielo, porque ni la lotería se gana sin comprar el cachito. Se avecina un nuevo proyecto que podría consolidarse más pronto de lo que imaginas, y todo apunta a que será en el área de ventas o negocios de ventas, que es donde traes buena mano. Si te pones abusado, podrías obtener ingresos extra que te ayuden a estabilizarte.
En el amor, la posibilidad de iniciar una relación está fuerte, pero no te vayas como hilo de media. Si eliges con prisas, podrías meter la pata y arrepentirte después. No se trata de andar con alguien solo por andar, date tu lugar y espera a que llegue lo que realmente mereces.
Recuerda que los chismes nunca van a faltar en tu vida, porque tu signo despierta envidias con solo aparecer. Que se te resbalen, no le des importancia a quien ni aporta ni te da para el gasto. La familia va a necesitarte más que nunca en estos días, aunque no te lo digan abiertamente. Estate ahí, porque al final ellos son quienes se quedan cuando todo lo demás se va.
Cuida tus pies y tus tripas, porque vienen dolores que podrían ponerte de mal humor. Estos días tu sexto sentido va a andar como antena parabólica, y sabrás quién te miente y quién quiere hacerte tonto. No ignores esas corazonadas. La vida está llena de altas y bajas, pero cuando aprendes a disfrutar lo bueno y lo malo, es cuando le encuentras sabor al caldo y conoces la verdadera felicidad.
TAURO
Se viene una amistad que te buscará para pedir consejo, y aunque no lo digas, tú disfrutas ser el paño de lágrimas de los demás. También llegará a tu vida una persona, incluso podría ser mayor que tú, que te hará ver el mundo con otros ojos. Esa relación te puede dar noches de pasión como nunca antes habías vivido. Pero aguas, porque también podrías caer en la tentación de buscar a quien ya se fue. Te encanta la mala vida, el drama y vivir en el engaño, pero recuerda que el peor juez que tienes eres tú mismo.
No te castigues tanto, mi’jo. Si tú no te amas, no te valoras ni te cuidas, nadie lo va a hacer por ti. Cuida bien tus espaldas, porque entre tus supuestos amigos hay varios que se la pasan despotricando de ti con otros. No te fíes de todos, porque no todos son lo que aparentan.
En el amor, ten cuidado con alguien del signo Leo o Virgo, porque podría complicarte la vida más de lo que ya la traes. En lo físico, cuida tus articulaciones, aumenta tu consumo de calcio, porque eres dado a problemas de huesos y no quieres andar renqueando antes de tiempo.
Aclara tus sentimientos, porque sueles darlo todo esperando recibir lo mismo, y cuando no pasa, quedas decepcionado. Recibirás noticias sobre enfermedad en la familia, pero no te angusties, todo saldrá bien. Eso sí, pon atención a tus cosas porque podrías tener pérdidas de objetos que te harán enojar.
GÉMINIS
Te vienen un montón de oportunidades, tanto en el amor como en los negocios. Puede que recibas críticas de alguien importante, pero no te las tomes a pecho, deja que los comentarios negativos se te resbalen como mantequilla en comal caliente. Si tienes pareja, prepárate, porque va a andar más cariñoso de lo normal, y no será gratis: seguramente necesita pedirte algo o está esperando un favor.
Recuerda que una relación se sostiene con amor, confianza y responsabilidad; sin eso, ni el más guapo se salva. Cuídate de caídas y golpes que podrían aparecer de la nada y arruinarte la semana. Ya no te dejes manipular por las opiniones de otros; haz lo que sientas correcto y confía en tu sexto sentido, que nunca te falla.
Se aproximan sueños premonitorios, así que ponles atención, porque podrían traerte mensajes clave. Además, se avecina la oportunidad de planear un viaje muy perro con alguien que consideras importante. No te quedes con las ganas, planea desde ya, porque será una experiencia inolvidable.
Te vas a enterar de habladurías de alguien de piel blanca o un compañero de trabajo. Ten paciencia y no quieras que los cambios en tu vida se den de la noche a la mañana; recuerda que llevas mucho tiempo estancado. Cambia tu forma de pensar y de ser, porque solo así llegarán resultados distintos.
CÁNCER
Si tienes pareja, no seas tan exigente, que parece que quieres moldearle a tu antojo y eso solo provoca pleitos. Este mes podrías sentir traumas del pasado o tristezas al no ver claro tus proyectos y metas. Pero recuerda que nada viene solo, hay que lucharlo y conseguirlo. Nadie tiene derecho a frenarte, y quien lo intente no merece estar en tu vida ni compartir tus logros.
Tu carácter será clave en una situación que se avecina, así que no dudes en poner un alto a quienes quieran meterse donde no les llaman. Retomarás ejercicio o dieta, pero también te vas a decepcionar de alguien al confirmar que lo que se decía de él o ella era cierto.
Cambia tu visión de la vida y trata de ser más positivo. Ten cuidado con traiciones que estarán a la orden del día. Una amistad siente interés sentimental por ti, pero no se atreve a dar el paso por miedo al rechazo. Se vienen trámites o arreglos de documentos que te tendrán ocupado.
Si tienes pareja, ponle más atención, porque se ha sentido desplazada. Si no te interesa, díselo sin rodeos; pero si sí, demuéstrale lo importante que es para ti. Se viene un comentario tonto de una amistad que te va a caer como patada, pero no dejes que te amargue el día. Recuerda: nadie tiene poder sobre ti a menos que tú se lo des.