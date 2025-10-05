Pumas vs. Chivas: Sigue en vivo el minuto a minuto del partido de la Liga MX

Pumas y Chivas se enfrentan este domingo en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria en partido correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Ambos conjuntos necesitan la victoria si quieren nutrir sus aspiraciones para clasificar a la Liguilla del fútbol mexicano, ya que se encuentran en zona de repechaje y con tres puntos se acercarían a los primeros 6 puestos que otorgan el pase directo.

El conjunto de Guadalajara se ubica en la posición número 9 de la tabla general con 14 puntos, producto de 4 victorias, dos empates y 5 derrotas; mientras que los universitarios se encuentran un peldaño abajo con una unidad menos, consecuencia de 3 victorias, 4 empates y 4 derrotas.

En caso de conseguir el triunfo, Pumas ascendería a la novena posición y Chivas se mantendría donde está ahora, pero recortarían distancia respecto a Pachuca, que ocupa el lugar 6 con 20 puntos y, de momento, es dueño del último boleto directo a “La fiesta grande” que otorga la Liga MX.

Pumas llega con una racha negativa de tres partidos sin ganar y dos victorias dolorosas, incluyendo la más reciente, por goleada de 4-1, contra su acérrimo rival: las Águilas del América, por lo que los auriazules deberán sacudirse la malaria y despertar si quieren mantener vivas sus esperanzas de clasificar.

Por su parte, El Rebaño Sagrado viene con el ánimo arriba tras ganar dos partidos al hilo, contra Necaxa 3-1 y contra Puebla 0-2.

Sigue a continuación el relato con las mejores acciones del partido: