Rubio advierte que negociaciones de paz en Gaza “todavía” no son el fin de la guerra

El secretario de Estado, Marco Rubio, se mostró optimista de que las negociaciones del plan de paz impulsado por la Casa Blanca conduzcan a la liberación de todos los rehenes en Gaza y el fin de la guerra entre Israel y Hamas, aunque insistió en que aún quedan obstáculos que salvar.

En medio de las reacciones que elogian la posibilidad de una paz duradera, Rubio afirmó que Israel debe detener los bombardeos sobre Gaza para que el grupo palestino Hamás, considerado terrorista por la Unión Europea, y de tal modo se den los primeros pasos para próximo fin del conflicto en la región.

“Creo que tanto los israelíes como todo el mundo reconocen que no se puede liberar a los rehenes en medio de los ataques, por lo que estos tendrán que cesar”, declaró Rubio en la cadena CBS News. “No puede haber una guerra en medio de todo esto”, afirmó el máximo representante diplomático estadounidense, que también señaló que había todavía que abordar algunos “desafíos logísticos” antes de la liberación de los rehenes.

“Esto es lo más cerca que hemos estado de liberar a todos los rehenes, a todos y cada uno, a los 48, incluidos los 28 fallecidos. Pero hay muchos obstáculos en el camino. Queda mucho trabajo por delante”, insistió y advirtió que el proceso de paz tomará tiempo, sobre todo porque desarticular un gobierno para instalar otro “no se puede hacer en tres días”.

Por su parte, el Gobierno israelí dijo que sus Fuerzas Armadas pondrán en pausa “ciertos ataques” en Gaza, declaró la portavoz del primer ministro Benjamin Netanyahu. El premier dio la orden “de responder al fuego con fines defensivos”, por lo que “si bien ciertos bombardeos se han detenido dentro de la Franja de Gaza, no hay un alto al fuego en este momento”.

La representante del primer ministro declinó en la rueda de prensa dar detalles acerca de una posible retirada del Ejército de zonas específicas antes de la conclusión de las negociaciones que comenzarán este lunes en El Cairo, explicando que se trata de “detalles cruciales y, por supuesto, extremadamente sensibles”. “Estamos siendo cautelosos al respecto”, explicó.

Según la agencia EFE en la capital gazatí, durante todo el día sábado siguió habiendo ataques en la urbe, que se incrementaron al llegar la noche, cuando se registraron ataques aéreos y bombardeos de artillería en varias zonas. En uno de los ataques ocurridos durante el día a una vivienda, fueron asesinadas 17 personas, seis de ellas mujeres y niños.

