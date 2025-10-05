Tashiro Fierro es descalificado tras lanzar una patada a su rival

Ángel ‘Tashiro’ Fierro fue descalificado en el tercer asalto tras lanzar una patada a su oponente Abraham ‘Bombi’ Cordero, en la pelea estelar de la cartelera celebrada este sábado por la noche en el Auditorio Municipal de Tijuana (México).

El enfrentamiento comenzó parejo, pero Bombi Cordero mantuvo a raya a Fierro con su jab y combinaciones de golpes. En el tercer asalto, ‘Tashiro’ fue conectado con una potente mano izquierda al rostro y llevó a su rival contra las cuerdas.

El réferi ordenó que se separaran, pero Tashiro Fierro -frustrado y enojado- ignoró las indicaciones y buscó golpear a su rival. El tapatío se fue encima del Bombi Cordero y le conectó una patada en la zona media del cuerpo.

¿QUÉ LE SUCEDIÓ A TASHIRO?



Ángel Fierro "PERDIÓ LA CABEZA" y SOLTÓ UNA PATADA🤯🥊



Fierro perdió los estribos y fue DESCALIFICADO pic.twitter.com/kjbQwzLg54 — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) October 5, 2025

El golpe provocó que los miembros de seguridad subieran al ring para restablecer el orden ante el desconcierto y los abucheos del público. Tashiro Fierro fue descalificado inmediatamente y se le otorgó la victoria a Bombi Cordero, quien fue asistido por el personal médico.

Tras el vergonzoso momento, Diego ‘El Pelucho’ Morales, presidente de la Comisión de Box y Artes Marciales Mixtas de Tijuana, declaró que el incidente será examinado y aseguró que el ex rival de Isaac ‘Pitbull’ Cruz recibirá una fuerte suspensión.

“Fíjate que fue una lástima porque esta noche había sido una noche de muy buenas peleas, la verdad es que hubo muy buena respuesta del público. Todo estaba sensacional y de repente me sorprendió este acto que hizo Tashiro, la verdad es que no tiene calificativo”, dijo Morales a El Imparcial.

“Actuamos bajo reglamento en la decisión. El próximo martes es cuando tendremos la junta semanal y vamos a examinar el caso, pero si viene una fuerte suspensión para este muchacho”, concluyó.

Ángel Fierro y Pitbull Cruz no pudieron concretar la revancha. Crédito: Esther Lin/ Premier Boxing Champions | Cortesía

El descontrol de Ángel Fierro llega en un momento crucial de su trayectoria. Anteriormente, su esperada revancha contra Pitbull Cruz fue cancelada debido a problemas de salud durante el proceso de corte de peso.

Ahora lo ocurrido en Tijuana podría representar un punto de inflexión negativo en su carrera y las sanciones que podrían comprometer seriamente su futuro en el boxeo profesional.

Ángel ‘Tashiro’ Fierro, de 26 años, fue campeón NABO de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y cuenta con una marca de 22 triunfos, 17 por nocaut, dos reveses, dos derrotas y dos empates en su carrera.

