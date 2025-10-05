Tiroteo en zona de vida nocturna en Alabama deja dos muertos y 12 heridos

Un enfrentamiento entre hombres armados rivales en una zona de vida nocturna del centro de Montgomery, Alabama, dejó dos fallecidos y al menos 12 heridos la noche del sábado. Tres de los lesionados se encuentran en estado crítico.

El jefe de policía de Montgomery, James Graboys, informó que el tiroteo comenzó alrededor de las 11:30 pm, cuando dos grupos de hombres armados abrieron fuego entre sí en un concurrido distrito del centro de la ciudad.

“Había dos partes involucradas que básicamente se disparaban entre sí en medio de una multitud”, explicó Graboys en declaraciones reseñadas por AP. “Los tiradores no se preocuparon por la gente que los rodeaba cuando lo hicieron”.

Las víctimas mortales no han sido identificadas oficialmente.

Sin arrestos por ahora

Hasta la mañana del domingo, no se habían realizado arrestos ni se había precisado cuántos individuos participaron ni qué tipo de armas se usaron. La policía indicó que estaba recopilando pruebas y entrevistando a posibles sospechosos.

“Haremos todo lo necesario para reunir todas las pruebas posibles para localizar a quien esté implicado”, aseguró Graboys.

El tiroteo ocurrió en un fin de semana de gran movimiento en Montgomery: el partido de bienvenida de la Universidad Estatal de Alabama, la Feria Nacional de Alabama en el Garrett Coliseum y el clásico de fútbol universitario entre Tuskegee University y Morehouse College en el Cramton Bowl atrajeron a miles de personas al centro.

El alcalde Steven Reed confirmó que había presencia policial en la zona, con unidades ubicadas a unos 15 metros de donde estallaron los disparos, pero subrayó que los agresores actuaron sin medir consecuencias.

“Estos tiradores no tenían ningún respeto por la vida humana”, declaró Reed.

Las autoridades continúan investigando lo ocurrido. Graboys reiteró que el caso está siendo tratado como un “tiroteo masivo” y que se dará seguimiento hasta dar con los responsables.

Sigue leyendo:

– Encuentran muerto a un juez de Georgia en su último día de funciones.

– Arrestan a mujer de Alabama por la muerte de sus dos hijos, uno de ellos desaparecido desde hace meses.

–Veterano militar de Alabama fue apuñalado hasta la muerte en Año Nuevo