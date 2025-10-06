Arrestado hombre acusado de secuestrar y drogar a estudiante en Houston

Un hombre con amplio historial criminal fue arrestado tras presuntamente secuestrar a un estudiante en los alrededores de la Aldine Senior High School y aplicarle una inyección con una sustancia desconocida, informaron autoridades del Distrito Escolar Independiente de Aldine, en Houston, Texas.

El sospechoso, identificado como Ted Fleming, habría atraído a un menor fuera de la zona escolar antes de inyectarlo. Documentos de la corte reseñados por Telemundo señalan que agentes recibieron un reporte de un estudiante siendo arrastrado por un hombre.

Tras el incidente, la presunta víctima se desmayó y recibió atención médica, incluyendo la administración de Narcan, fármaco utilizado en emergencias relacionadas con opioides.

Detención e investigación

Fleming fue detenido poco después. Durante su arresto, alegó que intentaba defender al joven de otra persona que lo seguía. Sin embargo, la fiscalía le imputó cargos por secuestro, no registrarse como delincuente sexual y entrar en un recinto escolar sin autorización.

El acusado, de 45 años, cuenta con antecedentes desde 2014 que incluyen exposición indecente, amenazas terroristas y posesión de sustancias controladas. Actualmente, permanece recluido en la cárcel del condado Harris con una fianza de $150,000 dólares. Su próxima comparecencia está fijada para el 7 de octubre en la Corte Criminal.

El Distrito Escolar de Aldine anunció que aumentará la vigilancia en el campus con más patrullajes, en un esfuerzo por reforzar la seguridad de los estudiantes y la comunidad educativa.

