Siguen los esfuerzos por rescatar a cientos de personas que quedaron atrapadas en el monte Everest

Equipos de rescate fueron desplegados en las remotas laderas tibetanas del monte Everest, donde una tormenta de nieve dejó atrapadas a cientos de personas en campamentos en lado este de la montaña, según medios estatales locales.

Cientos de aldeanos locales y equipos de rescate se han desplegado para despejar la nieve que bloquea el acceso a la zona, situada a más de 4.900 metros de altitud.

Unas 350 personas han sido rescatadas y guiadas a un lugar seguro hasta el pequeño municipio de Qudang, según informó este domingo la agencia de noticias Reuters basada en medios locales.

Los medios locales informaron inicialmente que unos 1,000 excursionistas estaban varados. Este lunes, los medios estatales chinos informaron que se había contactado a unas 200 restantes.

Las fuertes nevadas comenzaron el viernes por la noche y se han intensificado en las laderas orientales del monte Everest, en el Tíbet, una zona popular entre escaladores y senderistas.

“Estaba tan húmedo y frío que la hipotermia era un riesgo real”, declaró a Reuters Chen Geshuang, miembro de un grupo de excursionistas que llegó a Qudang.

“El clima de este año no es normal. El guía comentó que nunca antes se había encontrado con un clima así en octubre. Y que ocurrió de forma tan repentina”, dijo.

CCTV: Los rescatistas brindaron comida a quienes iban rescatando.

Chen, una entusiasta de las actividades al aire libre de 29 años, había partido del municipio de Qudang el 4 de octubre con la intención de llegar al campamento base de Cho Oyu, una ruta que ofrece vistas de los picos del Himalaya, cinco días después.

El plan inicial era abandonar las montañas el 11 de octubre.

Pero todo cambió cuando se desató una fuerte ventisca.

Cuando Chen consultó el pronóstico del tiempo, se esperaba nieve el 4 de octubre, pero que despejara el 5 de octubre y que el día siguiente fuera soleado.

Así que su grupo de más de 10 personas decidió quedarse, tal como habían planeado.

Sin embargo, durante la noche, la tormenta empeoró, trayendo truenos, fuertes vientos y una nieve incesante.

“Cuando desperté, la nieve tenía un metro de profundidad”

Su guía ayudó a sacudir la nieve de las tiendas y a cavar alrededor para evitar que se derrumbaran.

“Cuando nos despertamos a la mañana siguiente, la nieve ya tenía aproximadamente un metro de profundidad”, recordó Chen, añadiendo que su grupo decidió regresar.

El grupo pasó casi seis horas caminando de regreso el 5 de octubre, ya que el sendero había quedado sepultado bajo una profunda capa de nieve.

Durante el descenso, se encontraron con aldeanos tibetanos que subían la colina cargando suministros para las labores de rescate. Los aldeanos le contaron que cientos de lugareños se habían unido a la operación de búsqueda y rescate.

“Mucha gente viene aquí a hacer senderismo durante la Semana Dorada, pero la nieve de este año fue excepcional”, dijo. Su guía también comentó que un clima así en la ladera oriental del Everest era muy inusual, añadió.

“Todos somos senderistas experimentados”, dijo Chen. “Pero esta ventisca fue extremadamente difícil de afrontar. Tuve mucha suerte de poder escapar”.

Chen Geshuang:

El equipo de rescate Blue Sky del Tíbet recibió una llamada de auxilio informando de que las tiendas de campaña se habían derrumbado debido a las fuertes nevadas y que algunos excursionistas ya sufrían hipotermia, informaron los medios estatales chinos.

La Compañía de Turismo del Condado de Tingri suspendió la venta de entradas y el acceso al Área Escénica del Everest a partir del sábado, publicó Reuters.

La región se enfrenta a condiciones meteorológicas extremas en estos momentos, ya que el vecino Nepal se ha visto azotado por fuertes lluvias que provocaron deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas que han arrasado puentes y causado la muerte de al menos 47 personas en los últimos dos días.

En la última semana, el turismo interno ha experimentado un auge en China, que se encuentra en medio de su feriado de una semana por el Día Nacional, conocido como la Semana Dorada.

En China, el tifón Matmo tocó tierra y obligó a unas 150.000 personas a evacuar sus hogares.

En el vecino Nepal, al menos 47 personas han muerto desde el viernes después de que las fuertes lluvias provocaran deslizamientos de tierra e inundaciones.

CCTV: Los rescatados fueron recibiendo avisos para ir a un lugar seguro.

El monte Everest es la cima más alta del mundo, con 8,849 metros.

Las autoridades locales han invertido en el desarrollo turístico del Área Escénica del Monte Everest, un destino popular entre los senderistas.

Esto incluye el Campo Base del Everest, un mirador y un monasterio, además de varios valles y otros sitios.

Estos esfuerzos han dado sus frutos: en 2024, el Área Escénica del Monte Everest recibió la cifra récord de 540,200 visitantes, según los medios estatales.

Estos visitantes no suelen aspirar a alcanzar la cima más alta del mundo. En 2024, casi 1.000 personas alcanzaron la cúspide del Everest, la gran mayoría desde la vertiente nepalí.

Pero llegar a la cima es algo considerado increíblemente peligroso.

En los últimos años, el monte Everest se ha visto afectado por la preocupación por la masificación, las preocupaciones ambientales y una serie de intentos de escalada fatales.

Por qué es difícil verificar la información de la zona

Incluso en las mejores circunstancias, obtener información precisa de la Región Autónoma del Tíbet (RAT) puede ser muy difícil.

Ningún extranjero puede entrar sin un permiso especial, y los periodistas solo tienen acceso para unirse a las excursiones oficiales organizadas por el gobierno, que también son poco frecuentes.

Por lo tanto, cuando los periodistas intentan contactar con personas dentro de la RAT, son bloqueados rutinariamente. La gente simplemente cuelga o se niega a responder incluso a preguntas básicas.

Getty Images: Las fuertes nevadas comenzaron el viernes por la noche.

Durante una crisis de cualquier tipo, como una emergencia de rescate, este control se refuerza aún más.

El gobierno chino preferiría que el flujo de información estuviera controlado por el Partido Comunista a través de sus propios órganos.

Sin embargo, los medios de comunicación estatales chinos han informado sobre el peligroso clima en esta parte del Himalaya durante las vacaciones de octubre y las posteriores labores de rescate.

Según estos reportes, todos los excursionistas han sido trasladados a la ciudad o localizados, y, al parecer, en las próximas horas, los grupos de excursionistas bajarán de la montaña por etapas.

Reporte adicional de Stephen McDonell en Pekín y Ewe Koh en Singapur

BBC:

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.