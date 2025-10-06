Sospechoso de robo armado muere por balazos de la policía en San Bernardino

Oficiales del Departamento de Policía de San Bernardino mataron a disparos a un sospechoso de robo armado con un cuchillo la noche del 1 de octubre afuera de una tienda Walmart.

Las autoridades dijeron que el tiroteo ocurrió después de que el sujeto se negó a soltar el arma e intentó abordar el auto de una mujer.

La policía informó que el incidente ocurrió aproximadamente a las 7:45 p.m. cuando los oficiales que se encontraban en el Walmart investigando otro reporte de robo recibieron el aviso de un hurto a mano armada en el interior de la tienda de autoservicio.

El sospechoso, identificado como Richard Williams, residente de Rialto, acechó a un empleado mientras se encontraba abriendo una vitrina que estaba cerrada con llave.

Según los oficiales, el sospechoso se acercó por detrás al empleado y le colocó un cuchillo grande en la espalda, amenazándolo con apuñalarlo si no se hacía a un lado.

El trabajador del Walmart obedeció, lo que dio oportunidad para que el sospechoso tomara varios artículos. Cuando un guardia de seguridad se percató del hurto, Williams también lo amenazó con el cuchillo antes de huir de la tienda a pie.

Los oficiales de policía que ya se encontraban en el lugar confrontaron al sospechoso afuera de la tienda. De acuerdo con las autoridades, Williams dejó caer la mercancía robada, pero mantuvo el cuchillo en su poder.

Pese a las repetidas órdenes de los oficiales para que soltara el arma, Williams intentó huir corriendo por el estacionamiento hacia un vehículo que era ocupado por una mujer, posteriormente identificada como Clauwaneshanea Jeter, residente de Ontario.

Williams logró abrir la puerta del automóvil mientras la mujer gritaba, momento en el que comenzaron los disparos de los oficiales, que alcanzaron al sospechoso evitando que pudiera entrar al vehículo, de acuerdo con un comunicado de las autoridades.

Los policías brindaron asistencia médica al sujeto mientras se solicitaba la asistencia de paramédicos, pero el sospechoso falleció en el lugar a causa de las heridas de bala.

En las primeras investigaciones de los detectives, la mujer declaró a la policía que no conocía previamente a Williams y que temía que pudiera hacerle daño, pero en un interrogatorio posterior admitió que ambos acudieron juntos al Walmart con la intención de cometer un robo.

Jeter se encuentra bajo custodia de las autoridades como sospechosa de robo y complicidad en un delito.

La policía dijo que Williams se encontraba en libertad condicional, con arrestos previos por robo, allanamiento de morada, resistencia al arresto, posesión ilegal de un arma de fuego, recepción de propiedad robada, agresión con un arma mortal y violación de la libertad condicional.

Si alguna persona tiene información sobre este caso, debe comunicarse con el detective T. Montez al 909-384-5762, o por correo electrónico a montez_ti@sbcity.org, o con el sargento E. Campos al 909-384-5613, o al correo electrónico campos_er@sbcity.org.

