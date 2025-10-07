Bondi responde con ataques a los demócratas durante audiencia en el Senado

La fiscal general Pam Bondi se enfrentó duramente a los legisladores demócratas en una audiencia de supervisión del Senado el martes, mientras defendía su historial contra las acusaciones de que ha utilizado al Departamento de Justicia como arma para proteger a los aliados del presidente Donald Trump y atacar a sus enemigos.

Bondi se negó el martes en la audiencia a responder las preguntas de los senadores sobre las investigaciones sobre el exdirector del FBI James Comey y el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y al igual que otros funcionarios de Trump que se han enfrentado a la supervisión del Congreso, respondió combativamente a un interrogatorio de los legisladores demócratas.

Bondi defendió su labor al frente del Departamento de Justicia, rechazando las acusaciones de que sus investigaciones y procesos judiciales, están motivados por la política.

“Asumí el cargo con dos objetivos principales: acabar con la instrumentalización de la justicia y que el departamento retome su misión principal de combatir la delincuencia violenta”, declaró Bondi a los legisladores. “Si bien queda mucho trabajo por hacer, creo que en tan solo ocho meses hemos logrado un progreso enorme en ese sentido”.

Los senadores demócratas intentaron centrarse en la agitación y la ruptura con las tradiciones y normas del departamento para destacar lo que, según ellos, es la peligrosa dirección que Bondi está tomando para el Departamento de Justicia.

“La principal agencia policial de nuestro país se ha convertido en un escudo para el presidente y sus aliados políticos cuando cometen faltas de conducta”, declaró el senador de Illinois Dick Durbin, el demócrata de mayor rango del comité.

“En tan solo ocho meses, transformaron fundamentalmente el Departamento de Justicia y dejaron una enorme mancha en la historia estadounidense. Tomará décadas recuperarse”, afirmo Durbin.

Los republicanos, en cambio, argumentaron que el departamento fue utilizado como arma por la administración Biden contra Trump y los conservadores en general. Y afirmaron que Bondi estaba arreglando el desastre que habían dejado atrás.

Bondi eludió repetidamente contestar a preguntas sobre temas urgentes, como la decisión del departamento de procesar al ex director del FBI James B. Comey, su revisión de los archivos del caso del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y una investigación de soborno del FBI, ahora cerrada, sobre el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, y eludió preguntas sobre informes de que Homan aceptó $50,000 dólares en efectivo de un agente encubierto del FBI.

Y durante casi cinco horas de intercambios, arremetió contra los demócratas del comité y respondió a sus preguntas con ataques personalizados y sin sentido.

La audiencia de supervisión del Senado del martes, la primera comparecencia de Bondi ante el Comité Judicial desde su audiencia de confirmación en enero, ocurrió en un momento polémico.

En ocho meses al frente del Departamento de Justicia, decenas de fiscales y agentes federales veteranos han sido despedidos, obligados a renunciar o han renunciado.

Bondi ha soportado constantes críticas de la derecha por su decisión de revertir su postura y retener documentos relacionados con la investigación del departamento sobre Epstein.

Y los demócratas la han criticado por sus decisiones de restar importancia al trabajo tradicional del Departamento de Justicia, como la lucha contra la corrupción pública, los derechos civiles y las leyes de seguridad nacional, a favor de destinar recursos para promover los objetivos políticos de Trump.

