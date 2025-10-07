Powerball Double Play en vivo : resultados y ganadores del lunes 6 de octubre de 2025

Hoy lunes se realizó una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 6 de octubre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí tienes los números ganadores de Powerball Double Play:

Números ganadores:

9 21 37 40 52 5

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que aporta una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes participar de nuevo con tus números de Powerball en un sorteo separado, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar, debes agregar la función Double Play a tu boleto de Powerball y solo tendrás que pagar $1 dólar adicional por jugada.

Además, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden optar a premios en los dos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Como sucede con Powerball, los premios se reclamarán en el estado donde fuiste a comprar el boleto agraciado. Los jugadores en general podrán reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hayan comprado el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, también hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección tendrás que consultar según corresponda.

Dispondrás de entre 90 días y un año para reclamar tu boleto, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar en la parte de atrás del boleto. Si la fecha de vencimiento no figura en la lista, busca información en la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se celebran tres días a la semana, concretamente, los lunes, miércoles y sábados, justo después del sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play continuará con su siguiente juego el sábado 11 de octubre

Resultados de otros sorteos de la lotería: