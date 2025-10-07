Senado cancela votación y se extiende cierre de Gobierno

Luego de que el Senado fracasó anoche por quinta vez en adoptar la resolución continua aprobada por la Cámara para financiar al gobierno federal, este martes se alistaba una nueva votación, la cual no llegó.

Si bien el Senado comenzó con una nueva votación, esta es sobre dos medidas no relacionadas con los proyectos de ley de financiación en competencia, por lo que el cierre del Gobierno cumple una semana.

En tanto, la ola de rumores crece ante la incertidumbre, incluso, algunas voces aseguran que ya circula un supuesto memorando de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca que sugiere que los 750,000 trabajadores suspendidos no tienen garantizado el pago retroactivo, aunque tal hecho no ha sido confirmado.

Incluso, los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado rechazaron los informes, afirmando que entendían que la ley establece claramente que los trabajadores suspendidos recibirían el pago retroactivo.

Además, el supuesto memorando también contradice una ley de 2019 que exige el pago retroactivo de salarios a los empleados federales. Esta ley, llamada Ley de Trato Justo a los Empleados del Gobierno de 2019, establece que todos los empleados federales, ya sean suspendidos o considerados esenciales y trabajando sin remuneración, deben recibir el pago retroactivo de salarios tras el cierre.

Los republicanos inicialmente habían planeado celebrar una sexta ronda de votaciones sobre un par de proyectos de ley que no habían avanzado en cada una de las cinco veces anteriores, pero se anunció que no se realizaría.

La cámara, en cambio, votará sobre las nominaciones, incluida la confirmación de un bloque de más de 100 candidatos elegidos por el presidente Donald Trump. Así, demócratas y republicanos parecen estancados en sus posiciones mientras el cierre del gobierno se acerca a su primera semana sin una resolución clara a la vista.

