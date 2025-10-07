¿Sientes punzadas en órganos internos y no sabes qué es?, te ayudamos a tratar de determinarlo

Sentir punzadas en los órganos internos puede deberse a diversas causas, que van desde un signo de afecciones graves como apendicitis, problemas digestivos como gases intestinales, infecciones, inflamaciones, cálculos renales, hasta problemas musculares o nerviosos.

Para tratar de determinar el origen de estas punzadas, es importante observar otros síntomas asociados, la localización precisa del dolor y factores que lo desencadenan o alivian.

Incluso los propios médicos se confunden si se trata del apéndice, la vesícula o el colón, los órganos de donde parte el dolor, ya que este puede ampliarse a otras áreas del cuerpo. De allí que debe explorarse con herramientas adecuadas para el diagnóstico.

Causas comunes de punzadas en órganos internos

Gases intestinales: causan punzadas por acumulación y fermentación de alimentos, con otros síntomas como eructos y ardor.

Infecciones urinarias o de transmisión sexual, especialmente en órganos íntimos.

Inflamaciones o enfermedades del sistema digestivo como apendicitis, síndrome del intestino irritable, colecistitis, entre otros.

Problemas musculares o atrapamientos nerviosos que pueden confundirse con dolor interno.

En casos más complejos, trastornos neurológicos pueden provocar sensaciones similares a punzadas o pinchazos.

Cómo determinar el origen

Observar la localización del dolor (abdomen, pelvis, costado, etc.) y los síntomas asociados (fiebre, sangrado, vómitos, cambios en la orina o heces).

Consultar a un médico para examinar y realizar pruebas específicas: análisis de sangre, orina, estudios de imagen como ecografías o tomografías, y pruebas especializadas según la sospecha clínica.

El especialista podrá descartar causas graves y recomendar tratamientos adecuados basados en el diagnóstico.

Tratamientos habituales

Para gases y problemas digestivos: cambios en la dieta, hidratación, medicamentos para aliviar gases.

Infecciones: tratamientos con antibióticos u otros fármacos indicados por el médico.

Inflamaciones o problemas estructurales: pueden requerir medicamentos antiinflamatorios o, en casos, cirugía.

Dolor neuropático o muscular: fisioterapia, bloqueos nerviosos o medicamentos específicos para el dolor.

Es fundamental no ignorar las punzadas si son recurrentes, intensas o se acompañan de otros síntomas preocupantes. La consulta médica es el paso clave para una correcta evaluación y tratamiento seguro.

¿Apendicitis, vesícula, colón o cálculo renal?

Los síntomas de afecciones en la apéndice, vesícula, colon o riñones pueden diferir significativamente, aunque algunos signos pueden superponerse en ciertos casos. Acá presentamos un resumen comparativo de los síntomas más comunes en cada uno:

Afecciones en apéndice (apendicitis)

Dolor repentino e intenso en la parte inferior derecha del abdomen, que puede comenzar alrededor del ombligo y desplazarse hacia esa zona.

Dolor que empeora con movimientos profundos o al respirar profundamente.

Abdomen hinchado y sensación de plenitud.

Náuseas y vómitos frecuentes.

Pérdida de apetito, fiebre leve y sensibilidad en la zona afectada.

Afecciones en la vesícula biliar (cálculos biliares o colecistitis)

Dolor intenso y repentino en la parte superior derecha del abdomen, que puede radiar hacia la espalda o el hombro derecho.

Dolor que puede durar varias horas, frecuentemente asociado con la ingesta de comidas grasosas.

Náuseas y vómitos.

Abdomen hinchado en caso de inflamación severa (colecistitis).

Fiebre y sensibilidad en la zona superior derecha del abdomen.

Afecciones en el colon (colitis o diverticulitis)

Dolor en el abdomen, que puede ser en diferentes áreas, dependiendo de la parte del colon afectada.

Cambios en los hábitos intestinales: diarrea, estreñimiento o cambios en la consistencia de las heces.

Distensión abdominal y sensación de plenitud.

Gases, flatulencias y, en algunos casos, sangrado rectal o pérdida de peso.

Afecciones renales (cálculos o infecciones)

Dolor en la parte baja de la espalda, a menudo en un costado, que puede irradiar hacia el abdomen o la ingle.

Sangre en la orina, orina de color oscuro, o cambios en la frecuencia urinaria.

Dolor al orinar, sensación de ardor.

Hinchazón en las piernas, pies o cara.

Fatiga, sensación de mareo, dificultad para respirar en casos avanzados.

Diferencias clave

El dolor en la apéndice suele localizarse en la parte inferior derecha del abdomen y empeorar rápidamente.

Los problemas en la vesícula suelen causar dolor en la parte superior derecha, asociado a la ingesta de grasas.

Los trastornos en el colon pueden dar síntomas variados, incluyendo cambios en los hábitos intestinales y distensión.

Los problemas en los riñones típicamente causan dolor en la parte baja de la espalda y síntomas urinarios.

