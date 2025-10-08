Argentina vs. Puerto Rico se mueve a Miami por militarización en Chicago

El partido amistoso de Argentina vs. Puerto Rico cambió de Chicago a Miami debido a la militarización en la Ciudad de los Vientos.

La fecha del encuentro coincide con el despliegue de la Guardia Nacional de EE.UU. en el estado de Illinois en medio de la arremetida migratoria de la Administración del presidente Donald Trump.

El partido será programado para el 13 de octubre en el estadio Soldier Field de Chicago será ahora el día 14 en Fort Lauderdale, en el Chase Stadium, sede del Inter Miami, equipo donde juega Lionel Messi.

Aunque no hay detalles oficiales sobre el traslado del evento, la reubicación trasciende mientras Chicago permanece este miércoles expectante ante el despliegue de los 200 soldados de la Guardia Nacional que ordenó Trump para proteger a agentes de la Patrulla Fronteriza.

Chicago bajo redadas migratorias bajo el gobierno de Donald Trump

La mayor ciudad de Illinois acumula un mes de intensas redadas migratorias ordenadas por la Administración Trump, lo que ha desatado protestas en el estado, donde la Patrulla Fronteriza disparó a una mujer estadounidense el sábado pasado.

Pero otros medios de Argentina, donde primero trascendió la noticia sobre la movilización del partido, señalaron que el motivo también podría ser un asunto de organización y dar mayor tiempo a la venta de boletos, pues en Florida la población argentina y puertorriqueña es mayor que en Illinois.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció desde agosto que la campeona del mundo jugará primero el 10 de octubre contra Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami y luego ante el equipo puertorriqueño.

Ambos amistosos forman parte del calendario de la Albiceleste de cara al Mundial de 2026, al que ya está clasificada, e incluyen también amistosos contra Angola e India en noviembre, y la ‘Finalissima’ contra España, prevista para marzo próximo.

