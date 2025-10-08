Los principales periódicos hispanos en EE.UU. y America’s Voice se unen para ofrecer contenido para lectores en español

NUEVA YORK.- La Opinión de Los Ángeles, El Diario de Nueva York y La Raza de Chicago, los principales periódicos hispanos de Estados Unidos ?publicaciones de My Code y Remezcla Media Group? y America’s Voice, una organización no partidista que trabaja por la libertad y las oportunidades para los inmigrantes, anunciaron hoy una alianza para publicar contenido en español sobre inmigración, con un enfoque en las políticas e iniciativas de la Administración Trump esenciales para la comunidad hispana.

“America’s Voice” se enorgullece de colaborar con Remezcla Media Group para garantizar que la comunidad latina tenga acceso a información confiable y oportuna sobre los acontecimientos en materia migratoria y sus repercusiones en nuestras vidas”, consideró Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice. “A medida que se intensifican los ataques contra la comunidad inmigrante y los temores aumentan, creemos que esta colaboración será esencial para comunicar hechos y compartir nuestra visión de un mejor futuro para los inmigrantes y para Estados Unidos”.

Esta alianza permitirá a America’s Voice publicar artículos especiales en La Opinión, El Diario y La Raza, así como un resumen semanal que destaque los temas de inmigración que dominaron el ciclo informativo de la semana, acompañado de un análisis más profundo. Esta alianza también incluirá contenido en video y una columna semanal basada en el análisis de America’s Voice.

“En el momento más difícil para la comunidad inmigrante de las últimas décadas, esta colaboración con America’s Voice refuerza el compromiso de nuestros diarios para traer información útil y veraz a los hispanos de todo el país”, aseguró Rafael Cores, Senior Vice President, Hispanic Content de My Code.

Maribel Hastings, asesora de America’s Voice, guiará y producirá una parte importante del contenido de esta alianza, la cual califica como fundamental “para garantizar que la comunidad reciba información precisa y confiable”.

“Las comunidades inmigrantes se encuentran bajo la amenaza de detenciones y deportaciones, lo que perjudica también a las familias estadounidenses, a la vez que pone en peligro la seguridad pública y nuestra economía”, dijo Hastings. “Las publicaciones de Remezcla Media Group tienen una larga trayectoria de servicio a sus comunidades y las mantienen informadas sobre los riesgos que enfrentan, pero también sobre sus derechos. A través de esta colaboración, esperamos contribuir a ese objetivo”.

Los editores ejecutivos de La Opinión, El Diario y La Raza destacaron la importancia de la alianza en este momento particular sobre asuntos migratorios en Estados Unidos.

“El Diario NY se complace en formar parte de esta alianza con America’s Voice porque nos ayudará a reforzar la cobertura informativa y de servicio en un tema tan importante como Inmigración”, expresó Carmen Villavicencio, Editora Ejecutiva de El Diario. “Hoy más que nunca nuestra audiencia necesita contar con información confiable e independiente. Ese es parte de nuestro legado como un medio de comunicación que ha estado presente por 112 años en el área de Nueva York”.

Armando Varela, editor ejecutivo de La Opinión, destacó la importancia de proteger a las “comunidades vulnerables” con información veraz.

“Este acuerdo con America’s Voice es un paso firme hacia la protección del derecho de las comunidades vulnerables a recibir información veraz, en momentos en que la libertad de expresión necesita más protección que nunca”, expuso Varela.

Jesús Del Toro, director general de La Raza, también considera este alianza como una oportunidad para ayudar a las comunidades a enfrentar el “miedo” y la desinformación.

“En tiempos de gran tensión y miedo, y en medio de desinformación generalizada, las comunidades latinas e inmigrantes de Chicago y de todo el país necesitan noticias basadas en hechos, culturalmente competentes e independientes para ayudarles a entender, navegar y sobreponerse a la presente escalada de aplicación de las leyes de inmigración, para conocer y ejercer sus derechos y para defender su identidad cultural”, expresó Del Toro. “La alianza entre La Raza y America’s Voice es un paso significativo en ese esfuerzo y el contenido que ofreceremos a nuestras comunidades en Chicago gracias a ella será una contribución muy valiosa a la información, el bienestar y el empoderamiento de nuestras comunidades”.