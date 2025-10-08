Mayoría de estadounidenses opina que Trump está ejerciendo más poder que presidentes anteriores

Aproximadamente 7 de cada 10 estadounidenses (69%) encuestados por Pew Research Center afirman que el presidente Donald Trump intenta ejercer más poder que sus predecesores.

La mayoría de quienes afirman esto describen los esfuerzos de Trump como perjudiciales para el país.

Pew Research Center realizó un estudio para evaluar la opinión pública sobre el desempeño del presidente Donald Trump en el cargo y el uso de la autoridad ejecutiva y encuestó a 3,445 adultos del 22 al 28 de septiembre de 2025.

En general, el 49% de los adultos estadounidenses afirma que Trump intenta ejercer más poder presidencial que presidentes anteriores y que esto es perjudicial para el país. Un porcentaje mucho menor (12%) afirma que intenta ejercer más poder y lo considera beneficioso para el país.

Aproximadamente uno de cada cinco adultos (21 %) afirma que Trump intenta ejercer aproximadamente el mismo poder que otros presidentes recientes. Solo el 2 % afirma que intenta ejercer menos poder presidencial.

Aproximadamente 7 de cada 10 estadounidenses afirman que Trump intenta ejercer más poder que presidentes anteriores. Crédito: Pew Research Center | Cortesía

División partidista respecto a esta pregunta

Los demócratas y los independientes con inclinaciones demócratas afirman, de forma abrumadora, que Trump está ejerciendo un poder presidencial superior al de otros presidentes recientes y que esto es perjudicial para el país.

Los republicanos y sus simpatizantes están más divididos: aproximadamente la mitad (49%) afirma que Trump intenta ejercer más poder, y entre quienes afirman esto, son más los que afirman que es beneficioso para el país que los que lo consideran perjudicial.

La mayoría estima que Trump ha usado su cargo de forma inapropiada

La encuesta también halló que la mayoría de los estadounidenses afirman que, desde que asumió el cargo en enero, Trump, definitiva o probablemente, ha hecho un uso indebido de su cargo para:

Castigar a quienes dicen cosas que no le gustan (66%)

Enriquecerse a sí mismo o a sus amigos y familiares (61%)

Fomentar las investigaciones federales de sus oponentes políticos (62%)

Entre los encuestados, la mayoría afirma que Trump definitivamente o probablemente no ha establecido un alto estándar moral para la presidencia (64%), no ha mejorado la imagen de Estados Unidos a nivel internacional (60%) y no ha dirigido una administración abierta y transparente (60%) o no ha mejorado el funcionamiento del gobierno (59%).

La mayoría dice que Trump ha usado su cargo indebidamente y menos dicen que ha mejorado el gobierno y la reputación de Estados Unidos. Crédito: ^Pew Research Center | Cortesía

El índice de aprobación general de la gestión de Trump en la nueva encuesta mostró que el 58% de los estadounidenses lo desaprueba, mientras que el 40% lo aprueba.

Cómo opinan demócratas y republicanos sobre la gestión de Trump

Existen amplias divisiones partidistas en las evaluaciones del desempeño de Trump como presidente, como fue el caso en su primera presidencia.

Al menos 7 de cada 10 republicanos afirman que, en su mandato actual, Trump definitivamente o probablemente ha mejorado el funcionamiento del gobierno (74%), la imagen del país a nivel mundial (73%) y ha dirigido una administración abierta y transparente (70%) y afirman que Trump ha establecido un alto estándar moral para la presidencia. (63%).

9 de cada 10 o más demócratas afirman que Trump no ha hecho ninguna de estas cosas.

Diferencias partidistas sobre cómo ha gobernado Trump. Crédito: Pew Research Center | Cortesía

En general, las opiniones de los estadounidenses sobre estas cuestiones son similares a las que tenían durante el primer mandato de Trump.

Sin embargo, los estadounidenses son más propensos hoy (61%) que en 2019 (56%) a afirmar que Trump ha usado indebidamente su cargo para enriquecerse a sí mismo o a sus amigos y familiares, y esto ocurre en ambos partidos:

El 89% de los demócratas lo afirma ahora, frente al 84% en 2019

El 31% de los republicanos lo afirma, frente al 23% en 2019

Diferencias partidistas sobre el uso o abuso del poder ejecutivo por Trump

Republicanos y demócratas tienen opiniones diferentes sobre si Trump intenta ejercer más poder que otros presidentes recientes, y si esto beneficia o perjudica al país.

Aproximadamente la mitad de los republicanos (49%) afirma que Trump intenta ejercer más poder presidencial que sus predecesores, mientras que el 41% afirma que ejerce aproximadamente la misma cantidad. Solo el 3% afirma que intenta ejercer menos poder, mientras que el 7% no está seguro.

Aproximadamente una cuarta parte de los republicanos (24%) afirma que Trump intenta ejercer más poder presidencial que sus predecesores y que esto es bueno para el país.

Un número menor de republicanos (14%) afirma que lo está haciendo y que es malo para el país.

Los demócratas afirman abrumadoramente que Trump intenta ejercer más poder presidencial que los presidentes anteriores (90%), mientras que un porcentaje mucho menor afirma que ejerce aproximadamente la misma cantidad (3%).

Aproximadamente 8 de cada 10 demócratas (83%) afirman que Trump intenta ejercer más poder presidencial y que esto es malo para el país. Un número mucho menor de demócratas afirma que lo está haciendo y que es bueno para el país (1%) o que no están seguros de su impacto (4%).

Cómo ven los estadounidenses el uso de las órdenes ejecutivas por parte de Trump

En la nueva encuesta, aproximadamente la mitad de los estadounidenses (51%) afirma que Trump está haciendo demasiado con las órdenes ejecutivas, mientras que el 6% opina que está haciendo muy poco.

Aproximadamente una cuarta parte (27%) afirma que Trump está haciendo lo justo, mientras que el 16% no está seguro. Esta opinión es prácticamente idéntica a la del público en abril.

