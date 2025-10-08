Modelo francesa se hizo famosa a los 3 años por ser “la niña más bella del mundo”: así luce ahora (fotos)

Thylane Blondeau tenía apenas tres años cuando un cazatalentos de Jean Paul Gaultier la descubrió en los Campos Elíseos. Poco después, su rostro angelical apareció en la portada de Vogue Enfants, lo que la llevó a ser reconocida mundialmente como “la niña más bella del mundo”.

Aquella foto dio inicio a una carrera marcada por la admiración, la curiosidad mediática y, más tarde, por las críticas hacia su apariencia física.

Cómo luce ahora Thylane Blondeau

Hoy, con 24 años, la modelo francesa volvió a estar en el centro de la conversación tras desfilar para Miu Miu en la Semana de la Moda de París, un regreso que reavivó viejos rumores sobre presuntas cirugías estéticas.

Durante el desfile, Blondeau acaparó flashes y comentarios en redes sociales, especialmente por las especulaciones sobre su rostro. De acuerdo con el Daily Mail, la modelo respondió desde su cuenta de Instagram con un mensaje contundente:

“Estoy cansada de estos comentarios. Sé que hoy mucha gente se hace cosas muy pronto, pero yo nunca me he tocado nada”.

También aseguró que las comparaciones comenzaron desde su niñez y que los cambios visibles en su rostro se deben al maquillaje y al paso del tiempo: “Solo porque use delineador o labial no significa que me haya hecho algo. En algún momento hay que parar con eso”.

Su postura ha generado apoyo de colegas del medio, que destacan la presión que viven las figuras públicas desde temprana edad.

De niña prodigio a empresaria de la moda

A lo largo de los años, Blondeau ha posado para firmas como Dolce & Gabbana, L’Oréal y Chanel. Además, fundó su propia marca de ropa, Heaven May, con la que busca expresar una identidad más madura y alejada del apodo que la acompañó desde la infancia.

En una entrevista con The Telegraph, reconoció que aún la llaman “la niña más bella del mundo”, pero insiste en ser vista como una mujer con aspiraciones y proyectos propios: “No soy solo una cara bonita, soy una persona que trabaja y que ha crecido”.

En 2021, Thylane compartió una experiencia personal que marcó un antes y un después: fue operada dos veces por complicaciones derivadas de quistes ováricos. En sus redes relató que llegó a urgencias tras el estallido de un quiste y que, meses después, tuvo que pasar nuevamente por el quirófano.

“Cuando tu cuerpo duele, no lo ignores. Hay que buscar respuestas hasta encontrar el problema”, escribió entonces. Desde entonces, aprovecha su visibilidad para promover el autocuidado y la atención médica preventiva entre las jóvenes.

Hoy, la niña que un día asombró al mundo con su belleza infantil se ha convertido en una mujer que defiende su voz, su cuerpo y su independencia.