Oficiales de CBP incautan más de $4.4 millones de dólares en cocaína en la frontera de Texas

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) asignados en el Puerto de Entrada de Laredo incautaron cocaína con un valor de más de $4.4 millones de dólares oculta en un tráiler.

La incautación ocurrió hace unos días en el Puente Mundial de Comercio cuando un oficial remitió un tractor Pinnacle 2022 que transportaba un cargamento de piezas de tráiler para una revisión secundaria, según informó la dependencia en un comunicado.

Tras una inspección canina y un sistema de inspección no intrusiva, los oficiales de la CBP descubrieron 144 paquetes que contenían un total de 335.10 libras de presunta cocaína. Los narcóticos tienen un valor en la calle de $4,474,272 dólares.

“Nuestros oficiales de primera línea de la CBP siguen dedicados a la misión de seguridad fronteriza de la CBP, y esa dedicación, la aplicación de tecnología y la experiencia en inspección condujeron a esta importante incautación de cocaína”, declaró Alberto Flores, Director del Puerto de Entrada de Laredo.

“Incautaciones como estas reflejan la realidad de la amenaza de las drogas que enfrentamos a diario y nuestra determinación de mantener una postura firme para interceptar este veneno y evitar que llegue a las calles de Estados Unidos”, añadió.

Este tipo de incautaciones refuerzan los esfuerzos conjuntos de las autoridades federales para frenar el tráfico de drogas a través de los cruces fronterizos entre México y Estados Unidos.

