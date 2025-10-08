Procter & Gamble disminuye su presencia en el mercado paquistaní

La empresa multinacional estadounidense de bienes de consumo, Procter & Gamble (P&G) anunció recientemente en un informe a la prensa que detendrá sus operaciones comerciales en Pakistán.

La compañía con sede principal en Cincinnati, Ohio enfocada en productos de higiene, cuidado personal, hogar y belleza indicó que el cierre se debe a un plan de reestructuración de dos años; no obstante, mencionó que espera continuar atendiendo a sus clientes en el país a través de distribuidores externos.

El anuncio por parte de Procter & Gamble se da luego de su retirada también en Bangladesh con el objetivo de recortar unos 7,000 empleos no relacionados con la fabricación.

El fabricante conocido mundialmente por las marcas Pampers, Pantene, Tide o Gillette tiene previsto recortar aproximadamente un 6.4% de sus 109,000 empleados en todo el mundo en el 2027 para liberar fondos y reinvertirlos nuevamente en su negocio.

Aunque la compañía está realizando varios ajustes con el cierre del 2023 en Argentina y Nigeria, en los principales mercados EE.UU., China, Japón, Canadá y Europa Occidental el crecimiento de las ventas ha sido del 2%, pero sus planes de reducir su plantilla podrían pesar mucho en Ohio donde la empresa cuenta con tan solo 10,000 empleados.

