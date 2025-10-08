Xander Zayas cree que Lubin podría dar la sorpresa ante Ortiz Jr.

Xander Zayas, campeón de las 154 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), cree que Erickson Lubin podría dar la sorpresa y vencer a Vergil Ortiz Jr. -monarca interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)- el 8 de noviembre en el Dickies Arena de Fort Worth, Texas.

En declaraciones al canal de Youtube Fight Hook News, Zayas predijo que de Ortiz Jr. y Lubin ofrecerán una gran pelea, y también expresó que quiere enfrentarse al ganador de este combate.

“Siento que será una gran pelea. (Lubin) Tiene las habilidades y todo lo necesario para conseguir la victoria. Preveo una sorpresa. Quiero al ganador”, dijo el campeón puertorriqueño.

Erickson Lubin es el próximo rival de Vergil Ortiz Jr. y no es el favorito en las apuestas. Crédito: John Locher | AP

Erickson Lubin es uno de los principales contendientes de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en las 154 libras y, a pesar de no ser favorito para este enfrentamiento, quiere sorprender al mexoamericano.

El estadounidense subió al ring el pasado 10 de mayo de 2025 contra Ardreal Holmes Jr. y lo venció por nocaut técnico en el asalto número 11.

En cambio, Vergil Ortiz Jr. se encontraba buscando una pelea con Xander Zayas, pero por desacuerdos en las negociaciones Golden Boy Promotions volvió a contactar a Lubin.

El peleador mexoamericano en su última presentación enfrentó a Israil Madrimov en un duro combate donde utilizó su jab y defensa para poder imponerse por decisión unánime de los jueces y retener su título de 154 libras del CMB.

Vergil Ortiz Jr. defenderá nuevamente su campeonato interino del CMB en noviembre. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Erickson Lubin, de 29 años, enfrentará a Ortiz Jr. con la intención de arrebatarle el interinato y posicionarse como uno de los mejores de la división. El peleador estadounidense cuenta con marca de 27 victorias, 18 por la vía rápida, y dos derrotas.

Por su parte, Vergil Ortiz Jr., de 27 años, defendió su campeonato interino del CMB y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

