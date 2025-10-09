Arrestan en México a líder extorsionador del sector limonero en Michoacán

Fuerzas de seguridad federales detuvieron en el municipio de Buenavista, Michoacán, a un hombre vinculado con extorsiones al sector limonero en el estado.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, el detenido es identificado como Jhon Mario, alias “Llanero”, y era encargado de reclutar y entrenar a integrantes del grupo delictivo, así como de elaborar artefactos explosivos artesanales.

Además, “Llanero” participaba en el cobro de extorsiones contra productores del sector limonero en el municipio de Apatzingán y la región de Tierra Caliente, Michoacán.

“Continuaremos trabajando con el @GobMichoacan para proteger los ciclos productivos y garantizar las condiciones de seguridad y justicia en la entidad”, señaló el funcionario en redes sociales.

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, elementos de, @Defensamx1, @SSPCMexico ,@GN_MEXICO_, @FGRMexico,@SSeguridad_Mich y @FiscaliaMich detuvieron en Michoacán a Jhon Mario “N”, alias “Llanero”, relacionado con el cobro de extorsiones al sector limonero en… pic.twitter.com/IFAs5BnGAt — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 9, 2025

Según detalla un comunicado de prensa, la captura se efectuó durante un operativo coordinado en el que participaron efectivos militares, estatales y municipales.

Aumentan extorsiones en la región

Hace apenas unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el Ejército Mexicano mantiene presencia en Michoacán contra las extorsiones a productores de limón.

“Gracias a estas acciones, las empacadoras ubicadas en el área y los tianguis limoneros de Apatzingán y Múgica se encuentran funcionando con normalidad”, destacó la Secretaría de la Defensa Nacional.

Unas semanas antes, productores limoneros denunciaron extorsiones por parte del grupo criminal Los Viagras.

“Nos están llamando los empacadores, que ahora ya pagaremos el doble, porque los cab#$% de Los Viagras ya pidieron el doble de lo que pagábamos. Si no se los damos, ya sabemos que nos va a pasar”, dijo un productor al diario El Universal.

La misma persona expuso que, en ese sentido, el productor es el que nuevamente va a pagar ese impuesto criminal, pues los empaques y comercializadoras se los cobran en el costo de compra y no pueden hacer nada.

Sigue leyendo:

– Quién fue el narco que creó el “cobro de piso” a comerciantes y empresarios en México.

– Limoneros en Michoacán paran actividades por muerte de empresario; ‘Los Viagras’ lo amenazaron.