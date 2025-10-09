Conductor de Uber acusado de disparar a una adolescente en un Waffle House de Georgia

La policía de Dunwoody, Georgia, arrestó a un conductor de Uber que presuntamente disparó contra una adolescente de 16 años tras una discusión en un restaurante Waffle House. La joven permanece en estado crítico mientras continúan las investigaciones sobre el incidente.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada del domingo, cuando cinco adolescentes se encontraban en un Waffle House de Dunwoody, a las afueras de Atlanta. Según el Departamento de Policía de Dunwoody, las jóvenes habían solicitado un viaje de Uber para regresar a casa, pero el conductor, identificado como Meredith Grundy, de 38 años, les informó que solo podía transportar a cuatro por razones de espacio y seguridad.

Esto generó una discusión entre las adolescentes y el conductor sobre quién debía cancelar el viaje. Según el relato policial, una de las jóvenes amenazó con matar al conductor y lo golpeó en la cara, lo que habría provocado que Grundy sacara un arma y disparara a la adolescente.

Versiones contradictorias

Las otras adolescentes presentes negaron haber visto una agresión o amenaza contra el conductor, por lo que los investigadores aún tratan de esclarecer las circunstancias exactas del tiroteo.

La víctima, una joven de 16 años, fue trasladada a un hospital local, donde permanece en estado crítico pero estable, informó la policía a ABC News.

Grundy fue arrestado el domingo y trasladado a la cárcel del condado de DeKalb, acusado de agresión con agravantes y posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave. Posteriormente, fue liberado bajo fianza, confirmó la Oficina del Sheriff del condado a ABC News.

Hasta el momento, no se sabe si Grundy cuenta con representación legal ni cuándo se realizará su próxima comparecencia judicial.

Uber retira su acceso y colabora con la investigación

Un portavoz de Uber declaró a WSB-TV, afiliada de ABC en Atlanta, que el acceso de Grundy a la plataforma fue suspendido de inmediato tras conocerse el incidente. La empresa aseguró que cooperará con las autoridades en el desarrollo de la investigación.

La policía de Dunwoody mantiene el caso como una investigación activa y no descarta nuevos cargos o declaraciones a medida que se aclaren los hechos.

