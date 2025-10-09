El demócrata John Fetterman respaldaría la nominación de Donald Trump al Premio Nobel de la Paz

Mientras la mayoría de los demócratas están en contra de las políticas impulsadas por el presidente Donald Trump, John Fetterman, senador por Pensilvania, sostiene que, si a través de un acuerdo firmado el republicano logra garantizar un alto al fuego permanente entre Israel y el grupo islámico Hamás en Gaza, entonces podría aspirar un Premio Nobel de la Paz.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, el político que cobró notoriedad por acudir al Senado portando pantaloncillos cortos y sudadera reconoció el trabajo de mediador adoptado por el hombre que gobierna desde la Casa Blanca y, ante una pregunta expresa sobre si merecía ser nominado a un Premio Nobel por ello, respaldó al republicano.

“Bueno, si esto se mantiene… creo que el objetivo de un Premio Nobel de la Paz es poner fin a las guerras y promover la paz”, expresó.

Desde el regreso de Trump a Washington, el único demócrata que se ha mantenido apoyando varias de sus políticas ha sido el senador por Pensilvania.

De hecho, durante las votaciones para aprobar el proyecto de ley a corto plazo de financiamiento que permitiría reabrir el gobierno, Fetterman y Catherine Cortez Masto, senadora por Nevada, han sido los únicos demócratas en respaldar con sus votos a los conservadores.

Por ello, varios de sus correligionarios de partido han marcado distancia del senador de la calva a quien en los pasillos del Congreso ya lo consideran un partidario de closet del trumpismo.

Sin embargo, el respaldo hacia el presidente, al menos en cuanto a la pacificación de Gaza se refiere, parece estar sustentado, pues la firmeza con la cual ha manejado la situación Donald Trump desde que el fin de semana lanzó un ultimátum a Hamás, obligó al grupo islámico a aceptar la liberación de los rehenes judíos en su poder.

A pesar de las críticas que ha recibido por apoyar algunas políticas de Donald Trump, John Fetterman afirma seguir siendo demócrata. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

De acuerdo con información del Ministerio de Salud de Gaza, durante los más de dos años de haber estallado el conflicto con Israel, han muerto más de 67,000 palestinos, en su mayoría niños y mujeres.

Asimismo, la devastación producida en la zona la ha convertido prácticamente en un área fantasma donde las personas todavía vivas padecen una de las peores hambrunas registradas en la historia moderna.

Frente a dicha situación, la comunidad internacional exigía el retorno de la paz a Gaza y al parecer el único en lograrlo hasta el momento, aunque de manera parcial, ha sido Donald Trump.

Sin embargo, falta concretar un acuerdo, el cual posiblemente se firmaría este fin de semana durante una visita del mandatario estadounidense a Egipto.

Sólo el correr de los días terminará por demostrar si el magnate neoyorquino, es o no, merecedor de un reconocimiento con el cual sueña desde que gobernó por primera ocasión desde Washington.

