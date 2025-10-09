Gustavo Petro señaló que la lancha atacada por EE.UU. en El Caribe podría ser colombiana

Luego de darse a conocer el cuarto ataque de Estados Unidos a una embarcación en aguas frente a Venezuela, el presidente Gustavo Petro aseguró que tiene indicios de que el bote era de origen colombiano y transportaba a sus connacionales.

“Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior, espero que aparezcan sus familias y denuncien”, escribió Petro en X, sin dar detalles ni evidencias.

“La agresión es contra toda América Latina y el Caribe”, agregó el mandatario colombiano en redes sociales.

El senador Adam Shiff está en lo correcto.



Ahora me encuentro en una reunión con los gobiernos Europeos y diré lo mismo.



Se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe.



Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su… https://t.co/CozMUBklxE — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2025

Tras dicha declaración, varios medios colombianos recibieron durante la noche de este miércoles un comunicado extraoficial desde la Casa Blanca, en el que se anuncia que se le ha pedido al presidente de Colombia, Gustavo Petro, una retractación por sus afirmaciones “infundadas y reprehensibles”, dio a conocer el diario El País.

Ante ello, Petro reclamó a la Casa Blanca que dé detalles sobre las personas que murieron en un reciente ataque de EE.UU. a una lancha en el Caribe, según informó CCN.

“Que la Casa Blanca nos de la información de las personas que han muerto por misiles de los EE.UU., para saber si mi información es infundada”, dijo escribió el presidente en X.

Además, mantuvo este jueves su posición e insistió en otro mensaje: “El funcionario de la Casa Blanca está obligado a mostrar los nombres y procedencia de las gentes que asesinaron en el Caribe con misiles”.

El funcionario de la Casa Blanca está obligado a mostrar los nombres y procedencia de las gentes que asesinaron en el Caribe con misiles. https://t.co/XgBddd0d90 — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 9, 2025

Petro ya había sugerido anteriormente que otro de los cuatro ataques realizados por EE.UU. en el Caribe podría haber causado la muerte de ciudadanos colombianos.

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo el pasado domingo que confía en que todas las personas a bordo de las cuatro naves atacadas por Washington eran narcotraficantes.

“El Departamento de Defensa no se toma esto a la ligera. Hay muchos barcos que navegan por esa región, algunos de los cuales, sospechamos, podrían llevar drogas, y no les disparan porque necesitan estar completamente seguros”, declaró.

