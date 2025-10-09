Fracasa en el Senado una medida para restringir los poderes de guerra de Trump

Los republicanos del Senado bloquearon el miércoles una iniciativa bipartidista para prevenir los continuos ataques estadounidenses contra supuestos barcos narcotraficantes en las costas de Venezuela.

Los demócratas forzaron una votación sobre el tema bajo la Ley de Poderes de Guerra. En una votación de 48 a 51, la iniciativa no logró el apoyo suficiente para avanzar.

La resolución, liderada por los senadores Adam Schiff, de California, y Tim Kaine, de Virginia, habría impedido que el ejército estadounidense participara en hostilidades con “cualquier organización no estatal involucrada en la promoción, el tráfico y la distribución de drogas ilegales y otras actividades relacionadas” sin autorización del Congreso.

“No ha habido autorización del Congreso para usar la fuerza de esta manera”, declaró Schiff el miércoles, señalando que los ataques corren el riesgo de escalar a un conflicto abierto con Venezuela. “Considero que es claramente inconstitucional”.

En los últimos dos meses, el ejército estadounidense ha atacado al menos cuatro embarcaciones en el mar Caribe, con un saldo de 21 muertos.

El gobierno ha afirmado que está atacando a narcoterroristas de conocidas bandas de narcotraficantes en Venezuela, y el presidente Donald Trump ha notificado al Congreso que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado con estos presuntos narcotraficantes.

El gobierno de Trump ha designado a varios cárteles de la droga y pandillas como organizaciones terroristas, incluyendo el Tren de Aragua de Venezuela, el Cártel de Sinaloa de México y la MS-13 de El Salvador.

El secretario de Estado, Marco Rubio, quien estuvo en el Capitolio el miércoles para reunirse con senadores republicanos, declaró a la prensa que el presidente tiene la autoridad para ordenar los ataques sin autorización del Congreso.

Los ataques en el Mar Caribe han provocado una reacción bipartidista, con legisladores cuestionando su legalidad. El Congreso, que tiene la autoridad exclusiva, bajo la Constitución, para declarar la guerra, no ha autorizado el uso de la fuerza militar contra los cárteles de la droga.

Los legisladores demócratas han argumentado que el Pentágono no ha presentado argumentos concluyentes para tomar medidas militares.

Según la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, el presidente debe consultar al Congreso antes de incorporar fuerzas armadas a las hostilidades, a menos que exista una declaración de guerra u otra autorización del Congreso.

Si el Congreso no autoriza el uso de la fuerza militar, el presidente debe retirar las fuerzas en un plazo de 90 días.

La ley se promulgó en respuesta a la guerra de Vietnam para limitar la facultad del presidente de declarar la guerra sin el consentimiento del Congreso.

El senador Rand Paul (republicano por Kentucky) también criticó los ataques como “ejecuciones extrajudiciales”, en ocasiones confrontando directamente a funcionarios de la administración.

“¿Es mucho pedir que sepamos los nombres de quienes matamos antes de hacerlo, que sepamos qué pruebas existen de su culpabilidad?”, preguntó Paul el miércoles en el pleno del Senado, calificando el argumento de la administración de “locura”.

Paul y otra senadora republicana, Lisa Murkowski, fueron los únicos dos que rompieron con las líneas del partido para apoyar la moción por 48 votos a favor y 51 en contra en la votación del miércoles.

Un demócrata, John Fetterman (demócrata por Pensilvania), votó en contra.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, publicó el miércoles en X que el último barco atacado por el ejército estadounidense era de su país y transportaba ciudadanos colombianos, contradiciendo las afirmaciones de la Casa Blanca.

