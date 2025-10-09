Inmigrante con Green Card es detenido por ICE días antes de asistir a una boda 

Robert Podskarbi, un inmigrante de origen polaco con residencia permanente en Estados Unidos desde 2007, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una revisión de rutina, pocos días antes de viajar con su esposa a la boda de un familiar. El caso, ocurrido en California, ha causado indignación entre activistas y comunidades migrantes por la falta de justificación clara en la detención de un residente legal.

De acuerdo con Newsweek, Podskarbi se encuentra recluido desde hace más de cien días en un centro de detención en Calexico. Su esposa, Faye, ha denunciado públicamente las condiciones del encierro, que calificó de “inhumanas”, y ha iniciado una campaña para cubrir los gastos legales de su esposo y exigir su liberación.

Un arresto inesperado durante un trámite rutinario

La detención ocurrió cuando la pareja, antes de emprender su viaje familiar a su país natal, decidió consultar con autoridades migratorias como medida preventiva. Durante esa cita, agentes de ICE informaron a Robert que debía ser retenido, pese a no existir ninguna orden judicial reciente en su contra.

Se han incrementado considerablemente las detenciones de inmigrantes a merced de los agentes de ICE. Crédito: Charles Reed | AP

Su único antecedente era una infracción menor por conducir bajo los efectos del alcohol en 2021, ya eliminada de sus registros judiciales.

Faye relató que la detención se produjo de manera abrupta y sin explicación inmediata. Asegura que su esposo fue trasladado a un centro de detención fronterizo y que desde entonces no ha tenido acceso a una audiencia ni a información concreta sobre su situación.

Desde su detención, Robert permanece bajo custodia en condiciones que su esposa describe como indignas. Según explicó, la familia debe cubrir todos los costos de comunicación y manutención dentro del centro, lo que ha representado una carga económica y emocional.

Las razones del arresto, según ICE y el contexto político

Hasta ahora, ICE no ha ofrecido una justificación formal sobre la detención de Podskarbi. Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de su esposa, los agentes insinuaron que un cambio en la política migratoria federal influyó directamente en su caso. “Antes, bajo la administración anterior, su situación estaba en orden; ahora todo ha cambiado”, habría dicho uno de los oficiales durante el procedimiento.

Analistas señalan que esta acción podría estar relacionada con la reactivación de políticas más estrictas hacia inmigrantes, incluso aquellos con estatus legal. En distintos centros de detención del país se han registrado casos similares, donde residentes con Green Card son retenidos mientras se reevalúan antiguas órdenes administrativas.

Una vida estable interrumpida por la detención

Robert y Faye llevaban más de catorce años de relación y habían construido una vida tranquila en California. Ella lo describe como un hombre amable, trabajador y profundamente cariñoso, tanto con su familia como con los animales que cuidan juntos. “Es un esposo amoroso, no representa ningún peligro; simplemente vivimos nuestra vida”, declaró a medios locales.

Desde el arresto, Faye ha dedicado sus días a movilizar apoyo público y recaudar fondos para cubrir los costos legales, mientras continúa denunciando lo que considera un sistema penitenciario “con fines de lucro”, que se beneficia del sufrimiento de las familias inmigrantes.

La detención también ha tenido un impacto emocional profundo. Faye asegura que las noches se han vuelto interminables sin saber si su esposo será liberado o deportado. “Solo quiero que regrese a casa. No hay razón para que esté detenido”, expresó.

Un futuro incierto para la familia Podskarbi

Por ahora, Robert Podskarbi permanecerá bajo custodia de ICE mientras se lleva a cabo un proceso de revisión migratoria. Su familia y su equipo legal esperan lograr su liberación y evitar una posible deportación.

