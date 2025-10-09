Johnson & Johnson enfrenta millonaria condena por talco vinculado al cáncer

La empresa multinacional estadounidense, Johnson & Johnson, enfrenta actualmente una millonaria demanda tras ser vinculado uno de sus productos con la muerte por cáncer de una consumidora.

De acuerdo con los documentos judiciales, este lunes el jurado que lleva el caso ordenó a la compañía fabricante de dispositivos médicos, productos farmacéuticos, de cuidado personal, perfumes y artículos para bebés $950 millones de dólares en daños punitivos y unos $16 millones de dólares en daños compensatorios a la familia de la víctima.

Según los detalles del caso, la familia de Mae Moore, una residente en el estado de California quien falleció a los 88 años en 2021, demandó a Johnson & Johnson alegando que los talcos para bebes fabricados y comercializados por la compañía contenían fibras de asbesto un grupo de minerales que posiblemente le causaron un cáncer poco común denominado mesotelioma.

Al respecto, el vicepresidente mundial de litigios de J&J, Erik Haas, comentó que el veredicto es “atroz e inconstitucional”, y que el fabricante planea apelar de inmediato. “Los abogados demandantes en este caso Moore basaron sus argumentos en ‘ciencia basura’ que nunca debería haber sido presentada al jurado”, dijo Haas.

La compañía fundada en 1886 indicó que sus productos siempre han sido seguros y que nunca en sus fabricaciones han usado asbestos, y tampoco causan cáncer; sin embargo, tras más de 67,000 demandas, Johnson & Johnson en el 2020 dejó de vender talco para bebés en Estados Unidos y optó por productos más orgánicos a base de almidón.

Sin embargo, las demandas relacionadas con el uso del talco y el mesotelioma son tan solo una pequeña parte, ya que la mayoría son por causa de cáncer de ovario. La compañía ante esta situación ha presentado resolver el litigio declarándose en quiebra propuesta que ha sido rechazada por tribunales federales.

Uno de los abogados de la familia Moore, Trey Branham comentó que los demandantes tienen “la esperanza de que Johnson & Johnson finalmente acepte la responsabilidad por estas muertes sin sentido”, dijo.

Hasta los momentos, la compañía ha ganado algunos juicios relacionados con mesotelioma, además ha tenido éxito ante los jurados solicitando en algunos casos disminuir las indemnizaciones.

