Mhoni Vidente advierte a Aldo de Nigris: “Tiene que separarse de su tío Poncho”

En medio de las mieles del éxito que disfruta Aldo de Nigris tras su triunfo en “La Casa de los Famosos México”, la tarotista Mhoni Vidente ha lanzado una nueva ola de predicciones sobre su futuro en el mundo de la farándula mexicana. Y aunque estas auguran más logros, una condición relacionada a su tío Poncho de Nigris pondría todo en jaque. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

De acuerdo con la más reciente lectura de cartas de la pitonisa, el influencer mexicano apuntaría a convertirse en uno de los actores más populares: “A él yo lo veo como el nuevo William Levy”, aseguró la famosa.

No obstante, para lograrlo tendría que hacer cambios drásticos en su vida, incluyendo el decir “adiós” a su casa en Monterrey e iniciar una mudanza a la Ciudad de México: “Se tiene que venir a vivir a México, no puede estar yendo y viniendo porque va a ser agotador. Además, acá es donde pasa todo y él tiene que estar en el momento“, añadió.

Sin embargo, existe otro cambio que, ante los ojos de Mhoni Vidente, es indispensable para garantizar el éxito de Aldo en el mundo del entretenimiento. Esta consiste en forjarse su propia carrera, sin el impulso de otras figuras del medio artístico, tal y como lo es su tío Poncho de Nigris.

“Aldo tiene que separarse y Poncho tiene que dejarlo ir, tiene que dejarlo ser. Él puede ocuparse de sus hijos pero ya no de su sobrino. Aldo tiene que volar solo“, recalco durante la lectura.

Y es que mucho se ha criticado al ex concursante de la primera temporada de “La Casa de los Famosos México” por su reacción ante el triunfo de su sobrino en esta tercera entrega. En un video colocado desde sus redes sociales, el famoso festejaba diciendo: “Ganamos, ganamos, lo logramos”.

Para concluir, Mhoni reiteró que de tomar estas dos decisiones, Aldo de Nigris logrará alcanzar sus objetivos profesionales: “Es una persona deportista, sin escándalos, buen muchacho, de buenos sentimientos y tiene un futuro prometedor“, dijo.

