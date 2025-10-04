Poncho de Nigris arremete contra Facundo tras asegurar que su familia no tiene talento

Tremenda polémica protagonizan los ex participantes de “La Casa de los Famosos México”, Poncho de Nigris y Facundo, de cara a la próxima gran final de la cuarta temporada del reality. ¿La razón de su disputa mediática? Los comentarios que el creador de ‘Jaime Duende’ lanzó con respecto a la familia del regiomontano. ¡Aquí te contamos los detalles!

Los roces entre el Facundo y la familia De Nigris se originaron luego de que el habitante de la tercera temporada criticara la manera en la que esta apoya a Aldo, pues según su perspectiva, incitan al odio en redes sociales.

“Entiendo que está chido apoyar a la persona que quieres, lo que no entiendo es por qué apoyar tratando de destruir a los otros, de forma muy irresponsable, promoviendo el ‘hate’ y los escupitajos por todos lados“, sentenció. “Para ellos es parte del show, pero cada quien da lo que tiene dentro de sí mismo. Si eres una mi*rda de ser humano, lo que vas a aventar es pura mi*rda”.

Sin embargo, la estocada final fueron sus declaraciones con respecto a la supuesta falta de talento de los integrantes de esta dinastía: “Esa familia vive de eso. Entonces está bien que se aferren a la fama, porque pues mucho talento no tienen, que se aferren a como puedan. Es lo único que les da de qué hablar”, dijo Facundo en ese entonces.

Poncho de Nigris lanza contundente mensaje a Facundo

No pasó mucho tiempo antes de que estas declaraciones llegaran a oídos de Poncho de Nigris, quien con la personalidad frontal que lo caracteriza, respondió haciendo énfasis en la poca aceptación que recibió por parte del público durante su paso por “LCDLFM”.

“La basura de Facundo, son personas que no han hecho las cosas bien. Anda de mediocre que ya lo sacaron de La Casa y se le acabó el mundo porque era su última oportunidad de hacer algo en la vida“, dijo molesto.

Asimismo, afirmó que sus palabras son resultado de su intento de hacerse notar: “Tiene 47 años y se quedó en la época de los 90, con su est*pido duende que tenía y ya no sabe qué hacer, ahora anda cuidando insectos y yo le recomiendo que cuide a su vieja para que no le ponga el cuerno“, reiteró.

Al ser cuestionado sobre la dureza de su discurso, Poncho de Nigris recalcó que el solo salió a defenderse de los ataques que el propio Facundo inició al decidir hablar de su familia.

“Se viste como niño pend*jo de los 90 y está esperando un programa en el canal 5. No invirtió bien su dinero. Habló mal de la familia, dijo que los De Nigris no tenía talento que sólo hablan mal de las personas. A mí me tiran y yo me defiendo“, explicó.

