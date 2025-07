Rey Grupero no se queda callado y afirma que Poncho de Nigris es una mala persona

Si pensabas que los reality shows solo dejaban dramas pasajeros, ¡prepárate para esta historia! Luis ‘Rey Grupero’ Ordaz, tras su paso por ‘La Casa de los Famosos All-Stars’, decidió soltar toda la sopa en el programa de radio ‘La Caminera’ sobre su relación con Poncho de Nigris, conocida estrella de reality mexicano.

Según la historia de Rey Grupero, todo comenzó en uno de los momentos más difíciles de su vida. Recién salido de prisión, sin dinero y viviendo con sus papás, el influencer empezó a trabajar promocionando una marca de proteínas. Pero ahí apareció Poncho de Nigris, quien, según Rey, le pidió un montón de producto a cambio de una simple historia en Instagram.

¿El problema? ¡Poncho nunca subió el contenido! Y para colmo, en plena pandemia, el papá de Rey Grupero se enfermó gravemente de COVID-19. Con la familia en crisis económica y su padre al borde de la muerte, el creador de contenido se sintió traicionado: “Estás presumiendo tu pandemia en tu casa con alberca mientras aquí no tenemos para comer”, contó.

Poncho habló mal de Rey Grupero



Pero el drama no terminó ahí. Cuando Poncho entró a ‘La Casa de los Famosos México’, ¡habló mal de Rey Grupero! Y no solo eso: según el influencer, el regio incluso se besó con una ex suya. La chica, la cual no reveló el nombre, le confesó a Rey que estaba arrepentida y que Poncho había hablado pésimo de él.

“¿Qué afán de agarrarla con alguien que no te ha hecho nada?”, cuestionó el Rey Grupero, quien en ese momento decidió no escalar el conflicto por respeto a los hijos de Poncho.

Cuando la polémica estalló en redes, Poncho le escribió “Te viste muy mal”… ¡Pero lo bloqueó antes de que Rey pudiera responder! Y por si fuera poco, cuando el grupero entró al All-Stars, De Nigris volvió a hablar mal de él. “¿Cómo te atreves?”, mencionó el tercer finalista de La Casa de los Famosos All-Stars.

Rey Grupero no se guardó nada: “Es una supermala persona”, sentenció. Aunque reconoció que, tras sanar su relación con Alfredo Adame en el reality, pensó en hacer las paces con Poncho… hasta que se enteró de sus nuevos comentarios.

“La gente consume que ofenda a su mamá, que vea a su hijo a punto de caerse y lo grabe”, criticó. Pero más allá del odio, el influencer mandó un mensaje final: “Se puede envejecer, pero también hay que madurar”.

Por ahora, parece que este pleito está lejos de terminar. Además, Poncho no ha respondido a estas declaraciones, pero conociendo su historial, es posible que pronto lo haga.

Seguir leyendo: