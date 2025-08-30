Poncho de Nigris confronta a Adrián Marcelo y lo reta en pleno aeropuerto: “Bájate”

Momentos de tensión se vivieron en horas recientes en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, al norte de México, luego de que Poncho de Nigris y Adrián Marcelo se toparan por accidente en el lugar.

Por medio de un video, que está circulando en las redes sociales, se aprecia el instante en que Poncho le reclamó a Adrián por todo lo que ha dicho de él, por lo que hizo un llamado a arreglar sus diferencias, sin importar que estuvieran en un espacio público.

El material, que fue grabado por un acompañante de Poncho, muestra al influencer en la planta baja de la terminal aérea, mientras que Adrián Marcelo se encontraba en un primer nivel en compañía de La Mole, su mejor amigo, y quien buscó calmarlo para que no cayera en provocaciones.

“Ahí está el Adrián Marcelo, a ver si muchos hue… Bájate, bájate, wey. ¿Querías platicar?”, dijo Poncho antes de que le dijera a su acompañante que no dejara de grabar.

Instantes después Poncho lo volvió a retar y le dijo que ahí estaba para que le dijera de frente todo lo que pensaba sobre él.

“Bájate aquí para que me digas lo que me quieras decir. ¿Qué me querías decir? Pin.. culo”, soltó Poncho antes de dar por terminado su enfrentamiento verbal.

A pesar de que ambos son muy conocidos en Monterrey, la ciudad de donde son originarios, su rivalidad lleva ya algunos años, por lo que De Nigris quiso aprovechar para confrontar al también exhabitante de ‘La Casa de los Famosos México’.

Hasta el momento, aunque no ha dejado de estar activo en sus redes sociales, Adrián Marcelo no ha hecho referencia alguna al altercado que tuvo con el tío de Aldo de Nigris en pleno aeropuerto.

⚠️PONCHO DE NIGRIS se encontró en el aeropuerto a ADRIÁN MARCELO y lo retó pero el otro se quedó calladito‼️



¿Por qué no se puso igual que con Gala ? 😳#LaCasaDeLosFamososMx #lcdlfmx #pdspcam #AdrianMarcelo #PonchodeNigris #cobarde #galamontes pic.twitter.com/Ci9lgePbKq — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 29, 2025

