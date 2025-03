Poncho Denigris enfrenta demanda por amenazas 

El conductor Poncho Denigris se enfrenta a una batalla legal contra el crítico en moda Andrés “Memelovski” luego de que este lo acusara de recibir amenazas físicas vía mensaje de texto. ¿Qué se sabe hasta el momento? Aquí te lo contamos.

De acuerdo con el experto en moda, los encontronazos con el influencer iniciaron tras concluir su participación en el reality “La Casa de los Famosos México”, pues a través de redes sociales emitía críticas sobre cada uno de los integrantes.

“Yo sólo he criticado a la persona famosa y nunca me he metido con los hijos, el papá, los hermanos… y nunca ha sido nada personal. En este caso, nunca he hablado de sus relaciones, divorcios, pleitos, siempre me he enfocado en su talento y en su forma de vestir”, declaró a la revista TVyNovelas.

Sin embargo, los comentarios emitidos por parte del fashionista no habrían sido del agrado de Poncho Denigris: “En noviembre pasado me hicieron llegar un audio en el que Poncho dice que me anda buscando, que anda preguntando por mi dirección y que donde me vea me va a golpear, que de un trancazo me va a arrancar una oreja”, explicó durante la entrevista.

Según lo dicho por el creador de contenido, esta grabación lo descolocó a tal punto de decidir proceder legalmente en contra del mexicano.

“Sí me sentí muy atacado y me dio mucho pendiente porque dijo que iba a venir a mi casa y no sólo me afectaría a mí, también a mi familia. Fui a la Fiscalía, presenté los audios por si me llegaba a ocurrir algo. La denuncia fue por amenazas y se hizo en Reynosa, Tamaulipas“, explicó.

Asimismo, detalló que más allá de una compensación monetaria, está en búsqueda de salvaguardar su bienestar: “Yo no busco una remuneración económica, no busco foco ni dinero, pero sí quiero protegerme, que mi familia y yo no corramos ningún peligro. Mi intención es sentar un precedente, porque no puedes ir por la vida violentando a la gente por lo que opina o por lo que piensa”, sentenció.

