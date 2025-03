Poncho Denigris rompe en llanto al hablar sobre sus problemas con su hija Ivanna

El nombre del influencer Poncho Denigris encabeza los titulares por el emotivo momento que protagonizó en una transmisión en vivo al hablar sobre los problemas a los que se enfrenta con su hija mayor, Ivanna, fruto de la relación que tuvo con Lucy Garza. ¿Qué ha provocado el distanciamiento entre padre e hija? Sigue leyendo para enterarte.

Lo que comenzó como una divertida aparición en redes sociales junto a Wendy Guevara, terminó en un momento de tristes confesiones para el ganador del tercer lugar en “La Casa de los Famosos México”, pues habló brevemente sobre su negativa de hacerle una fiesta de XV a su hija mayor.

De acuerdo con Denigris, con esta decisión está buscando evitar conflictos que podrían suscitarse al reunir a las dos familias de Ivanna.

“La verdad es que no quiero juntar a las familias, eso es lo que no quiero. Espero que me entiendan, yo a Ivanna le doy lo que quieran. No le voy a hacer XV años tampoco a Isabella, me parece muy ridícula esta tradición pend*j* de vestir a las niñas y bailar el vals”, explicó el famoso en plena transmisión en vivo.

Al profundizar en el tema, Poncho Denigris indicó que gran parte de los conflictos que ha vivido junto a su hija han sido consecuencia de “Doña Lety”, su madre.

“Es algo que me duele mucho, porque es mi misma familia la que está buscando causar problemas, la creadora de todo esto es mi mamá”, detalló el creador de contenido en redes sociales sin poder contener las lágrimas.

Por su parte, Wendy Guevara opinó con respecto a la polémica y argumentó que la comunicación será la mejor herramienta para sobrellevar esta situación. “Lo entiendo perfecto. Yo vengo de una familia superdisfuncional y es tan difícil. Él quiere proteger a la niña, porque sabe que esa fiesta va a terminar en memes y conflictos”, dijo para luego finalizar la transmisión.

A pesar de las opiniones divididas que el regiomontano generó en redes sociales en torno a su negativa a festejar los 15 años de Ivanna, este ha preferido mantener bajo perfil y no emitir más comentarios al respecto.

