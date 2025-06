Poncho Denigris confirma que atraviesa crisis matrimonial

Las últimas semanas han estado llenas de emociones para la pareja conformada por Poncho Denigris y Marcela Mistral, pues luego de participar en el reality “Secretos de Pareja” han confirmado que atraviesan una crisis matrimonial. ¿Están a punto del divorcio? Esto se sabe hasta el momento.

Los rumores sobre presuntos problemas en su matrimonio comenzaron luego de que la conductora revelara a sus seguidores que decidió embarcarse en un viaje en solitario con destino a Cancún, México. ¿La razón? Despejarse de la dureza de su rutina y reflexionar sobre su relación con el creador de contenido.

En un intento de poner un alto a las especulaciones, el ex participante de “La Casa de los Famosos México” reapareció en sus redes sociales a través de un ‘live’ en el que confirmó que si bien atraviesa un periodo difícil dentro de su matrimonio, esto no significa que estén considerando su separación.

“Crisis matrimoniales sí hay. ¿Se van a resolver? Es lo más probable, sí. ¿Crisis? Sí, hay. ¿Por qué? Porque es normal, porque todas las parejas tienen“, declaró el regiomontano en su transmisión. “Vas cambiando como persona. Vas creciendo y no te gustan algunas cosas a tu pareja ni a ti, y así pasa, y es normal, y se tienen que decir para que afiance o volamos”.

Poncho Denigris desestimó los reportes que apuntan el supuesto “inminente” fin de su matrimonio con Marcela Mistral, asegurando que antes de tomar una decisión apresurada tienen en cuenta la importancia de lo que está en juego.

“Tenemos algo muy valioso que son los hijos y no tenemos corazón para dejar solos a los niños. No tenemos corazón para eso. No podría yo vivir sin mis hijos. No podría estar viviendo sin ellos. Sería muy difícil la vida y sería muy triste y no me la pasaría bien“, reiteró.

A pesar del revuelo que se ha generado con estas declaraciones, la presentadora y creadora de contenido Marcela Mistral se ha mantenido con bajo perfil y sin emitir comentarios al respecto.

Seguir leyendo:

• Poncho de Nigris asegura que nunca afirmó tener una relación con Angélica Vale

• Poncho Denigris enfrenta demanda por amenazas

• Poncho Denigris rompe en llanto al hablar sobre sus problemas con su hija Ivanna