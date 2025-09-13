Poncho Nigris revela los detalles de su enfrentamiento con Adrián Marcelo

Poncho de Nigris dio un paso al frente y aclaró la polémica entre él y Adrián Marcelo en el aeropuerto de la Ciudad de México. El mexicano llamó la atención porque se enfrentó al YouTuber y le gritó “Bájate”.

Todo comenzó con un encuentro inesperado en el aeropuerto Federal, donde el conductor y el youtuber se cruzaron de frente. Según la versión de Poncho, revelada en una entrevista reciente con el influencer Yetus Prime, él mismo pidió al cámara que grabara el momento:

“Me lo topo de frente y le digo al cámara ‘Pásame el micro y graba’, porque vamos a ver si muy ver… los dos”. Poncho de Nigris

El encuentro, lejos de ser cordial, se volvió tenso. Poncho relató que Adrián, ubicado en la zona de conexiones, lo amenazó verbalmente: “Me iba a partir la madre”.

El conductor aseguró que no buscaba pelea, pero sí quería confrontar directamente al youtuber tras semanas de tensiones y amenazas públicas: “Estaba ganchadito de las amenazas, que según esto me iba a poner en la madre”.

Poncho dice que Adrián es una “marioneta”

Además, Poncho no dudó en calificar a Adrián como una “marioneta”, haciendo referencia a su supuesta manipulación por terceros: “La Mole, mi amigo de toda la vida, nada más porque está ahí mam… a Adrián, pinche marioneta”.

Para él, el resentimiento de Adrián no es casual: “Creo que todo su coraje, toda la ira que trae de lo que le pasó en La Casa de los Famosos, porque sí le pegó, lo va a desquitar conmigo”.

La historia se volvió viral, pero la tensión no se quedó en las palabras. Ayer, Poncho dio un paso más allá: publicó en sus redes una imagen editada con inteligencia artificial donde aparece Adrián Marcelo junto a la modelo Gala Montes —una figura que ha sido objeto de rumores y burlas en el entorno digital—.

La foto, claramente manipulada, fue acompañada de un tono sarcástico, convirtiéndose en un nuevo punto de inflexión en la disputa.

Sobre estas declaraciones, Adrián Marcelo no ha dicho nada. De hecho, mantiene con total hermetismo lo que ocurrió. Aunque, recientemente, afirmó que su matrimonio sí está atravesando una crisis debido a lo que ocurrió en La Casa de los Famosos México 2 y también añadió que siente que las personas han sido “muy duras” desde que él salió del reality show.

